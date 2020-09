Teatro Municipal de Itaguaí vai se chamar Teatro Marilu Moreira

ITAGUAÍ - Foi aprovado por unanimidade, na última sessão legislativa da Câmara de Itaguaí, na quinta-feira (3), o projeto de lei que muda a denominação oficial do Teatro Municipal de Itaguaí, que passa a se chamar Teatro Municipal Marilu Moreira. A iniciativa teve como objetivo fazer uma homenagem a uma mulher bastante conhecida e admirada na cidade.

Marilu chegou a Itaguaí na década de 1950. Começou a trabalhar no Cartório do 1º Ofício com 15 anos. Aos 25, passou a ser chefe e desde então comandou o cartório por décadas. Ficou tão conhecida que muitos a chamavam de “Marilu do Cartório”.

Marilu Moreira: além de tabeliã e engajada na política, era poeta e pintava quadros - Reprodução internet

Foi a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-prefeita na cidade de Itaguaí, entre os anos de 1997 e 2000. Marilu também foi candidata a Deputada Estadual pelo PTB. Era sempre muito ligada à cultura e incentivou vários eventos na cidade. Colaborou com artigos para jornais da cidade e participava de programas de rádio locais. Era poeta (publicou uma antologia) e pintava quadros. Marilu faleceu no ano de 2016, aos 77 anos.