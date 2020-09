Empregar "gente de fora" em Itaguaí: reclamação constante aumenta em tempos de eleição

ITAGUAÍ – Há uma certa indignação recorrente em Itaguaí e municípios vizinhos: as empresas não empregam as pessoas da cidade nos seus empreendimentos. A queixa se estende ao poder público quanto ao preenchimento dos cargos: há quem ache absurdo que sejam preenchidos por pessoas que não tenham nascido, não moram na cidade ou não a conheçam em profundidade. A questão deve ser abordada com método. Pelo que diz respeito à iniciativa privada, cabe consultar as empresas para saber se o que se diz corresponde à realidade.

Antes, porém, é necessário jogar uma luz no assunto: as empresas são livres para contratar quem quiser, e atuam sempre no sentido de fazer com suas atividades sejam produtivas e rendam lucros, um princípio do capitalismo (com exceção da Nuclep, que é sociedade de economia mista, também abordada nessa reportagem). Não há lei que as obrigue a contratar mão de obra local, nem é possível aprovar uma lei nesse sentido, seria inconstitucional. E não é possível tocar no assunto sem mencionar o problema de formação educacional, que em Itaguaí é grave: segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, mais da metade do eleitorado de Itaguaí (57% de 91.543 cidadãos) não tem o ensino fundamental nem o ensino médio concluídos.

O DIA perguntou às mais importantes empresas que atuam em Itaguaí se a queixa sobre empregabilidade local era procedente. A seguir, as respostas.

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) foi solicitado a colaborar com esta matéria, mas não enviou qualquer material.

PORTO SUDESTE

Porto Sudeste afirma que moradores da região de Itaguaí, Mangaratiba e Seropédica representam 80% do quadro de funcionários - Divulgação - Porto Sudeste

"Atualmente, o Porto Sudeste conta com 900 colaboradores diretos e indiretos. Os moradores da região de Itaguaí, Mangaratiba e Seropédica representam 80% do quadro de funcionários da empresa, inclusive em cargos de liderança, principalmente na operação, uma das áreas de maior importância do terminal. O Porto também prioriza a contratação de fornecedores e prestadores de serviço locais. Além disso, a companhia investe no desenvolvimento de mão de obra para qualificar moradores da região e incentivá-los a trabalhar não só nas operações portuárias como nas empresas parceiras. A empresa também conta com o Programa de Jovem Aprendiz, que é voltado integralmente para a comunidade local, principalmente para jovens em busca da primeira oportunidade. O programa oferece o curso técnico administrativo no Senai no período da manhã, e a aprendizagem prática em diversas áreas do Porto".



Segundo a CSN, mais de 60% dos seus funcionários são de Itaguaí e região - Divulgação - CSN

“Atualmente, mais de 60% dos colaboradores Tecar e Sepetiba Tecon são moradores de Itaguaí e região. Além disso, mais de 50% de coordenadores e supervisores também residem em Itaguaí ou municípios vizinhos. Nós incentivamos os moradores de Itaguaí a participarem dos processos seletivos para todas as vagas, em todos os níveis hierárquicos”.



Formação profissional também é uma das maneiras da Vale contribuir para empregabilidade de itaguaienses - Divulgação - CBPS Vale

"Em junho deste ano, a empresa realizou um processo seletivo para o Programa Formação Profissional em Itaguaí e Mangaratiba, voltado para pessoas que completaram o ensino médio e desejavam atuar nas áreas operacionais da empresa. A empresa também desenvolve programas voltados para a geração de renda na região, como o AGIR Costa Verde e o AGIR Baia de Sepetiba. Ambos são iniciativas da Fundação Vale e visam incentivar empreendedores na estruturação de seus negócios. Neste momento, estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Global Trainee Program e o Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia. Há oportunidades no Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia, inclusive, para quem deseja atuar em Itaguaí".

TERNIUM

Segundo a Ternium, 500 funcionários da empresa moram em Itaguaí ou nas proximidades - Divulgação - Ternium

“A Ternium prioriza funcionários da região onde está instalada, principalmente Itaguaí e Santa Cruz. Hoje, a empresa tem cerca de 500 funcionários que vivem em Itaguaí. Um ponto interessante foi que a empresa aumentou em 80% a participação de Itaguaí no Programa Jovem Aprendiz, que contrata pessoas sem experiência”.



ITAGUAÍ CONSTRUÇÕES NAVAIS

Itaguaí Construções Navais diz que 60% de seu efetivo é composto por moradores de Itaguaí e entorno - Divulgação - ICN

A política de contratação de mão de obra local praticada pela ICN é um dos principais pilares da empresa, que hoje conta com 60% de seu efetivo composto por moradores de Itaguaí e regiões do entorno. Um ponto fundamental importante de ressaltar é que o programa de Jovem Aprendiz da ICN é exclusivo para moradores de Itaguaí. Todos os anos, em parceria com o Senai/Itaguaí, jovens são formados para o mercado de trabalho, tendo como primeira experiência profissional trabalhar na ICN. Dezenas desses jovens talentos já foram absorvidos e integram nosso time de estagiários ou funcionários. Outra ação da ICN nos anos de 2012, 2013 e 2014 foi a criação de cursos profissionalizantes gratuitos em parceria com o SENAI/Itaguaí, promovendo a especialização da mão de obra local. Há investimento também nos micro e pequenos empresários de Itaguaí, através do Programa ELO, em parceria com a FIRJAN, com o objetivo de desenvolver seus negócios de forma a atender as necessidades das grandes empresas da região, de forma a priorizar as compras nas empresas e negócios de Itaguaí. Este programa está em sua segunda edição”.



A política de contratação de mão de obra local praticada pela ICN é um dos principais pilares da empresa, que hoje conta com 60% de seu efetivo composto por moradores de Itaguaí e regiões do entorno. Um ponto fundamental importante de ressaltar é que o programa de Jovem Aprendiz da ICN é exclusivo para moradores de Itaguaí. Todos os anos, em parceria com o Senai/Itaguaí, jovens são formados para o mercado de trabalho, tendo como primeira experiência profissional trabalhar na ICN. Dezenas desses jovens talentos já foram absorvidos e integram nosso time de estagiários ou funcionários. Outra ação da ICN nos anos de 2012, 2013 e 2014 foi a criação de cursos profissionalizantes gratuitos em parceria com o SENAI/Itaguaí, promovendo a especialização da mão de obra local. Há investimento também nos micro e pequenos empresários de Itaguaí, através do Programa ELO, em parceria com a FIRJAN, com o objetivo de desenvolver seus negócios de forma a atender as necessidades das grandes empresas da região, de forma a priorizar as compras nas empresas e negócios de Itaguaí. Este programa está em sua segunda edição".

NUCLEP