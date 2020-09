Ator, diretor de teatro e professor de literatura de Itaguaí faz lives sobre contos de Lygia Fagundes Telles

ITAGUAÍ - Como acontece em todas as quartas-feiras às 19h30, o ator, diretor e professor de literatura de Itaguaí, Alexandre Damascena, conversa com o professor Renato Moraess sobre um grande autor brasileiro em uma live que já se tornou um hábito para quem curte literatura e cultura em geral.

O encontro virtual é no Instagram @cafecommachado.

A dupla já debateu obras de escritores como Machado de Assis; Guimarães Rosa; Clarice Lispector; Luis Fernando Veríssimo; Lima Barreto e Nelson Rodrigues.

Damascena conta como surgiu a ideia para as lives: “Logo no começo da pandemia, fiz lives com alguns amigos atores, entre eles Paulo Betti, Armando Babaioff e Gustavo Falcão, que está fazendo comigo a nova novela da Record, “Gênesis”, que ainda não estreou por causa da quarentena. Como tenho visto muita polarização política na internet e brigas, achei que podia fugir um pouco disso e resolvi fazer lives lendo e analisando contos de grandes autores da literatura brasileira”.

NOVO CICLO

Nesta quarta-feira (9), começa o ciclo Lygia Fagundes Telles, uma grande dama da literatura brasileira. Os professores vão debater depois da leitura do conto “O Noivo”.

Lygia é imortal da Academia Brasileira de Letras e foi agraciada com a maior distinção em língua portuguesa, o Prêmio Camões, pelo conjunto da obra. Seus contos são impactantes e sua produção nesse gênero aumentou a partir da década de 1990.

“As Formigas”, “Natal na Barca” e “Seminário dos Ratos” serão os contos lidos e analisados nas próximas lives de Damascena e Moraess.