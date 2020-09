Itaguaí começa a vacinar cães e gatos contra a raiva

ITAGUAÍ – Conforme anunciou em 14 de agosto deste ano, a Prefeitura de Itaguaí começa a vacinar cães e gatos sobre a raiva. Segundo o governo, há três anos a campanha de vacinação dos animais não acontecia. Ela vai até 12 de novembro e seguirá um calendário. O DIA publica agora as datas de setembro e depois publicará as de outubro e novembro.

A raiva é uma zoonose e pode matar. Os sintomas são mal-estar, pequeno aumento de temperatura, anorexia, cefaleia, náuseas, dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude, sensação de angústia, entre outros. Saiba mais sobre a doença em http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/raiva

Podem ser vacinados cães e gatos, machos e fêmeas, a partir de três meses de idade.

Siga o calendário conforme os bairros:



10/09 – ENGENHO

Rua 18 (próximo à ponte)

Rua João Rosa Gonzales (Bar do Quinha)

Próximo à igreja Memorial das Missões

Rua Nadir A. Ramalho (Próximo ao ponto da Skyland)



15/09 – CENTRO

Rua Fernando Oliveira (próximo ao Maria Bonita)

Praça da Aclamação (Patronato)

Praça da Área da Expo

Praça do Colégio Clodomiro Vasconcelos



17/09

JARDIM LAIÁ (Rua Olavo Vieira de Farias – Campo Socyte)

PARQUE PARAÍSO (EM Abeilard Goulart e Salão Paroquial, próximo ao Posto de Saúde)

CALIFÓRNIA (Quadra de Esportes)