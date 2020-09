ITAGUAÍ – Um reparo a ser executado entre esta quinta-feira (10) e sexta (11) vai suspender o fornecimento de água entre as 16h de hoje e 14h30 de amanhã nos bairros Montserrat, Ponte Preta e Jardim América. O chefe de departamento da Cedae em Itaguaí, Jorge Nivaldo, explica que a medida é necessária para que o serviço seja executado da melhor forma e o mais rápido possível.

Ele avisa também que as pessoas que têm caixa d´água em casa provavelmente não vão sentir a falta de fornecimento, mas as pessoas sem esse recurso podem precisar armazenar água em recipientes, caso tenham intenção de utilizá-la durante o período do conserto.