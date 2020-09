ITAGUAÍ – Em uma cerimônia no quartel do Corpo de Bombeiros em Guadalupe, zona norte da capital do RJ, o secretário estadual de Saúde, Alex Bousquet, entregou 22 ambulâncias a nove município do Rio de Janeiro. A Itaguaí coube receber três delas. Os veículos foram comprados com verba de emenda de bancada federal do estado.

O secretário de Saúde de Itaguaí, Carlos Zóia, compareceu ao evento.