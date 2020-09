Ativação cultural Itaguaí lança festival de música e de curtas

ITAGUAÍ - O projeto Ativação Cultural Itaguaí 202 Anos, que tem o patrocínio da Vale e apoio do Ministério do Turismo, está com inscrições abertas, até o dia 14 de setembro, para dois festivais: “Ativação em 59 segundos - 2020” e “Batalha de Percussão - 2020”. Os vencedores vão ganhar cursos de gestão de mídias e de elaboração de projetos culturais, instrumentos musicais e até equipamentos digitais. Para realizar a inscrição, assim como acessar os regulamentos, os interessados devem obter mais informações nas redes sociais do projeto: @ativacaoculturalitaguai.

O objetivo dos festivais é valorizar as expressões culturais de Itaguaí e municípios vizinhos, além de incentivar o desenvolvimento artístico local e elevar a autoestima através da cultura.

BATALHA DE PERCUSSÃO

“A ideia da Batalha de Percussão é buscar a valorização das expressões culturais da nossa cidade, Itaguaí, e dos municípios próximos. É um concurso de Percussão de Marcha, no qual os participantes apresentarão performances individuais com seu Instrumento, que deve ser Caixa Tenor ou Tenor Drum. Poderão participar percussionistas residentes nas cidades de Itaguaí, Mangaratiba, Seropédica e também no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro”, explicou o regente da Corporação Musical Maestro Ilson de Lima (Commil), Allan Oliveira.

FESTIVAL DE CURTAS

O Festival de Curtas possui três categorias: humor, documentário e ficção. Os vídeos devem ser produzidos pelo celular e com duração de até 59 segundos. “Essa produção de audiovisual de 59 segundos que estamos propondo com o festival pode ser o primeiro contato de algumas pessoas que possuem uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. O objetivo é mostrar que é possível transmitir uma mensagem por meio de um vídeo, mesmo curto. O que você consegue transmitir em 59 segundos? É um convite para brincar com essas possibilidades”, conta a atriz e uma das idealizadoras do Festival Ativação em 59 segundos 2020, Pamela Santos.

Rodrigo Pinho, também idealizador do Festival Ativação em 59 segundos 2020, ressalta que com esse momento de necessidade de distanciamento social, o celular se tornou uma boa ferramenta para a comunicação. “Temos diversos aplicativos disponíveis para criação e edição de vídeos, além das próprias redes sociais, tudo de forma gratuita. E a ideia do festival é justamente fazer com que as pessoas aproveitem essa facilidade de acesso a essas ferramentas para criar, seja um roteiro ou uma dramaturgia com seu próprio cotidiano em casa. Uma maneira de fazer com que a gente se aproxime no campo virtual mesmo estando distantes pessoalmente”, explica Pinho.

O resultado dos festivais será divulgado no dia 17 de outubro e os vídeos selecionados serão exibidos nas redes sociais do projeto Ativação Cultural Itaguaí 202 Anos.



INFORMAÇÕES

Festival de Curtas Ativação em 59 segundos - 2020

E-mail para envio do vídeo: ativacaoculturalitaguai@gmail.com



Festival Batalha de Percussão - 2020