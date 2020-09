ITAGUAÍ – O partido Cidadania, representação de Itaguaí, escolheu em convenção realizada no dia 11 de setembro o empresário Donizete Jesus como candidato a prefeito. Como candidato a vice, os membros do partido escolheram o médico Antônio Antunes. No mesmo evento, decidiu-se quem são os 17 candidatos a vereador na cidade.

Donizete é natural do Paraná e mora em Itaguaí desde 1999. Antônio Antunes é médico da área de obstetrícia e ginecologista.