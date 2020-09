Câmara de Itaguaí faz live para discutir saúde mental

Setembro Amarelo é a campanha de prevenção ao suicídio que torna o assunto frequente este mês. Para tratar desse tema tão importante – e que adquiriu ainda mais centralidade com a pandemia de coronavírus – a Câmara Municipal de Itaguaí realiza nesta quarta-feira (16), às 14h, uma live com especialistas para discutir a saúde mental, tratamentos, causas etc. Será uma roda de conversa transmitida pela página da Câmara no Facebook ( ITAGUAÍ –é a campanha de prevenção ao suicídio que torna o assunto frequente este mês. Para tratar desse tema tão importante – e que adquiriu ainda mais centralidade com a pandemia de coronavírus – arealiza nesta quarta-feira (16), às 14h, uma live com especialistas para discutir a, tratamentos, causas etc. Será uma roda de conversa transmitida pela página da Câmara no Facebook ( https://www.camaraitaguai.rj.gov.br/ ).

Os especialistas são Valdemir da Silva Júnior (psicólogo) e Jairo Carioca de Oliveira (psicanalista).

Valdemir Francisco atua desde 2008 em Psicologia Clínica (CRP 05/36245), coordena o Programa Saúde na Escola (PSE) em Guapimirim e é diretor do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e outras Drogas (CAPS) AD Belford Roxo. Ele atende em consultório de psicologia e tem como embasamento teórico a Psicanálise. É mestrando do Programa de pós-graduação em Educação Cultura e Comunicação da FEBF/UERJ, com especialização em Gestão de Saúde Mental e tem larga experiência em políticas públicas.

Jairo Carioca de Oliveira é psicanalista com atuação em Políticas Públicas e Pós-graduado em Teoria Psicanalítica. É teólogo e escritor com publicações pelas editoras Metanóia, Autografia, Conquista e Fonte Editorial. Jairo é gestor do projeto “Empoderar” (de enfrentamento à violência doméstica no Rio de Janeiro) e pesquisador sobre o uso perverso da corporeidade feminina no Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidades da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRJ).

O público poderá participar do evento virtual ao enviar dúvidas e questionamentos a serem respondidos pelos especialistas.