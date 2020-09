Partido Liberal confirma Alexandre Valle como candidato a prefeito de Itaguaí

ITAGUAÍ – A convenção do Partido Liberal (PL) aconteceu na noite de quarta-feira (16), no centro de Itaguaí. Os filiados escolheram Alexandre Valle como candidato a prefeito e Bárbara Ávila como candidata a vice.

Alexandre Valle foi secretário municipal de Comércio, Indústria e Desenvolvimento em Itaguaí durante mandato do então prefeito Carlo Busatto Junior (Charlinho). Em 2012, foi candidato a prefeito pelo PMDB (hoje MDB) e ficou em segunda lugar (Luciano Mota, então do PSDB, foi eleito). Em 2014, Valle foi eleito deputado federal pelo PRP. Em 2016, mudou de legenda mais uma vez: foi para o Partido da República (PR, que em maio de 2019 tornou-se Partido Liberal, PL). Nas últimas eleições municipais, candidatou-se mais uma vez a prefeito, mas Charlinho venceu. Em agosto de 2019, foi nomeado pelo então governador do RJ, Wilson Witzel, presidente do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), cargo que ocupou até junho de 2020.

Bárbara Ávila, conhecida como Babi, é formada em Medicina Veterinária pela Centro Universitário de Barra Mansa (UBM). É casada e mãe de duas filhas. Foi eleita por três mandatos consecutivos para o Conselho Tutelar Municipal de Itaguaí.

