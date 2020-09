UPA de Itaguaí faz reforma em um consultório e em parte da recepção

ITAGUAÍ – A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaguaí está passando por uma reforma. Segundo a prefeitura, parte da recepção e um dos consultórios recebe um novo tratamento no piso. Em nota, o governo municipal avisou que o atendimento não será interrompido, e que os outros quatro consultórios da unidade continuam funcionando normalmente.

A UPA conta com cinco médicos que atendem diariamente: quatro realizam atendimentos nos consultórios e um é responsável pela assistência nas salas vermelha e amarela.

A Secretaria de Saúde informa ainda que por conta dos reparos na emergência do Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX), a UPA está recebendo os pacientes de emergência considerados não graves (verdes) do hospital. Apesar disso, não houve impacto no fluxo de atendimento da UPA.

A conclusão dos trabalhos de reparo está prevista para o fim da tarde desta quinta-feira (17).