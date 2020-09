Casa & Vídeo no centro de Itaguaí é assaltada

ITAGUAÍ – A loja Casa & Vídeo da avenida Paulo de Frontin, no centro de Itaguaí, bem perto ao início do Calçadão, foi assaltada por volta das 13h30 desta sexta-feira (18). Três homens, dois deles armados, anunciaram o assalto a dois funcionários e levaram aparelhos smartphones (não foi revelada a quantidade) e três mil reais em espécie. A ação não levou mais do que cinco minutos: aparentemente, os assaltantes não quiseram correr riscos e pegaram o que estava mais próximos deles. De posse do produto dos roubos, os homens saíram rapidamente da loja e seguiram em direção à comunidade do Sem Terra.

A polícia pede para alguém fazer a denúncia que ajude a encontrar os assaltantes. Além do 2253-1177, é possível entrar em contato diretamente com a 50ª DP de Itaguaí das seguintes maneiras: WhatsApp (21) 9-8596-7150 ou e-mail denuncie50dp@gmail.com. O anonimato é garantido!