Mulher é atropelada e morre na Rio-Santos em Itaguaí

ITAGUAÍ – Um atropelamento ocorreu no sábado (19), no km 405 da Rio-Santos (BR-101), às 19h10. O ponto da rodovia é próximo ao conhecido restaurante Dom Zellitu’s. A vítima foi uma pessoa do sexo feminino, de 65 anos, que morreu. O veículo envolvido no acidente não parou e evadiu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e acionou a perícia. Também foram acionados a Polícia Civil, o CRSC/CICC para remoção do corpo e o Corpo de Bombeiros para limpeza da pista. Não há informações sobre a identidade da vítima.

(Com informações da Polícia Rodoviária Federal)