Fachada da sede da prefeitura onde fica a secretaria de Educação: novo método para manter a relação aluno-escola Reprodução internet - Prefeitura Municipal de Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 17/10/2020 19:43 | Atualizado 17/10/2020 22:06

alunos de rede municipal de ensino de Itaguaí agora vão encontrar uma nova maneira de obter as instruções para realizar as atividades escolares. Por causa da pandemia, a plataforma “Minha Escola Itaguaí” passou a ser um instrumento imprescindível para que os estudantes mantivessem algum tipo de rotina que os ligassem à escola. ITAGUAÍ – Osde rede municipal de ensino deagora vão encontrar uma nova maneira de obter as instruções para realizar as atividades escolares. Por causa da pandemia, a“Minha Escola Itaguaí” passou a ser um instrumento imprescindível para que os estudantes mantivessem algum tipo de rotina que os ligassem à escola. Apesar das queixas de pais, responsáveis e de professores , a plataforma desenvolvida pela empresa Nortus a partir do sistema “Conecta +” era a interface entre as tarefas encomendadas pelos professores às suas turmas.

Sem previsão contratual para prorrogação dos serviços prestados pela Nortus, a Secretaria de Educação e Cultura (Smec) em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STI) conseguiram encontrar uma solução: com ferramentas do Google para Educação, desenvolveram um novo método de ofertar as atividades semanais, registrar a frequência e facilitar o acesso dos alunos.

Publicidade

O novo tipo de acesso começa a funcionar neste sábado (17).

Segundo informações divulgadas pela prefeitura, os dirigentes escolares e dois membros de suas equipes receberam as orientações ao longo desta semana e se tornarão multiplicadores de informações para ajudar à comunidade escolar a se adaptar à nova plataforma.