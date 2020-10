Arma e munição que estavam em poder do suspeito foram apreendidas pela PM Divulgação - 24º BPM

Por O Dia

ITAGUAÍ – Era domingo (18) pela manhã. A viatura do 24º Batalhão de Polícia Militar passava perto do ponto de ônibus da chamada “Estação”, ao lado da entrada do Parque Municipal onde se costuma montar a Expo Itaguaí. Um homem ficou visivelmente nervoso e desconfortável com a proximidade da viatura que atua pelo Segurança Presente Itaguaí, o que chamou a atenção dos policiais. Desconfiados, foram revistar o homem e encontraram com ele um revólver calibre 38. O suspeito foi encaminhado para a 50ª DP.