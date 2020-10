Conjunto de seções é maior do que a estátua do Cristo Redentor Divulgação - ICN

Por Jupy Junior

Publicado 21/10/2020 16:51 | Atualizado 21/10/2020 17:22

ITAGUAÍ – A Itaguaí Construções Navais (ICN), que constrói cinco submarinos para o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil (Prosub), comanda com parceiros nesta quinta-feira (22) uma operação de transporte de 620 toneladas de aço, o que equivale ao peso de 10 tanques de guerra ou 620 carros populares. Trata-se de um conjunto de seções (2B, 3 e 4) do submarino S42 Tonelero, o terceiro a ser construído. Serão aproximadamente nove horas de percurso, em um trajeto de 4,5 quilômetros, da fábrica para o estaleiro, envolvendo a atuação de diversas equipes operacionais, desde técnicos da ICN até o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), batedores da Marinha, Polícia Militar, Prefeitura Municipal de Itaguaí, dentre outros colaboradores.

Por causa da operação de transporte das peças, os acessos à Ilha da Madeira serão interditados a partir das 9h, com o apoio da PRF.

As peças, já unidas, compõem a parte frontal do Tonelero, sendo responsáveis por abrigar as acomodações dos tripulantes (2B), sala de controle da embarcação (3) e os tubos de torpedo (4), identificadas conforme a imagem a seguir: