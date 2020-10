Valle em vídeo recente de sua campanha Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 22/10/2020 11:09 | Atualizado 22/10/2020 11:19

ITAGUAÍ – A empresa Inteligence Serviços divulgou os resultados de uma pesquisa de intenção de votos em Itaguaí, registrada sob o número RJ-05347/2020. A apuração ocorreu nos dias 14 e 15 de outubro. Foram 600 entrevistas. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. As abordagens foram de três tipos. Uma em que se pede ao entrevistado que diga em quem pretende votar, espontaneamente; outra em que se pede que ele escolha um dentre alguns nomes de candidatos apresentados e uma última é pedindo que o entrevistado aponte em quem não votaria de jeito nenhum.

O candidato Weslei Pereira, do PSB, renunciou à sua candidatura no dia 3 de outubro. Porém, seu nome constava dos questionários e qualquer menção a ele foi desconsiderada no resultado da pesquisa.

VALLE NA FRENTE

Na pesquisa estimulada, o candidato Valle, do Partido Liberal, lidera com 14% das intenções de voto, seguido por Agenor Teixeira (9%), Ana Sagário (7,5%), Nisan (6,5%), Rubem Vieira (5%), André Amorim (4%), Alex Magrão e Donizete com 3% cada, Beto do Posto (2,5%), Aramis Brito (2%), Luciano Mota, Waldemar Ávila e Alexandre Aranha com 1% cada um. Sidney Mineiro não obteve 1% neste levantamento.

Valle lidera também a pesquisa espontânea, com 10% das intenções de voto. Em seguida, vêm Agenor (com 7%), Ana Sagário (5%), Rubem Vieira e Nisan (ambos com 3%) e Donizete, Alex Magrão, Beto do Posto e André Amorim (os quatro com 2%). Nesta modalidade, Alexandre Aranha, Waldemar Ávila, Luciano Mota, Sidney Mineiro e Aramis Brito não obtiveram 1% das intenções de voto.

O candidato com maior rejeição, segundo esta pesquisa da Inteligence, é Luciano Mota, com 19%, seguido de Nisan (11%), Valle (7%), Aramis e Rubem Vieira com 6%; Agenor Teixeira, Ana Sagário e André Amorim com 5% cada; Alexandre Aranha, Waldemar e Alex Magrão com 3% cada e Donizete com 2%. Os candidatos com menor rejeição são Beto do Posto, com 1%, e Sidney Mineiro, que não marcou 1%.

Veja os resultados em forma de lista:

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA

Quando os nomes dos candidatos são apresentados e o entrevistado aponta dentre eles em qual vai votar

VALLE: 14%

AGENOR TEIXEIRA: 9%

ANA SAGÁRIO: 7,5%

NISAN: 6,5%

RUBEM VIEIRA: 5%

ANDRÉ AMORIM: 4%

ALEX MAGRÃO: 3%

DONIZETE: 3%

BETO DO POSTO: 2,5%

ARAMIS BRITO: 2%

LUCIANO MOTA: 1%

WALDEMAR ÁVILA: 1%

ALEXANDRA ARANHA: 1%

BRANCOS E NULOS: 16%

NÃO SABEM / NÃO RESPONDERAM: 24,5%

* O candidato Sidney Mineiro não obtive 1% das intenções de votos nessa modalidade de questionamento.

INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEA

Quando se pergunta diretamente ao entrevistado em quem ele votará, sem apresentar os nomes dos candidatos

VALLE: 10%

AGENOR TEIXEIRA: 7%

ANA SAGÁRIO: 5%

RUBEM VIEIRA: 3%

NISAN: 3%

DONIZETE: 2%

BETO DO POSTO: 2%

ALEX MAGRÃO: 2%

ANDRÉ AMORIM: 2%

BRANCOS E NULOS: 24%

NÃO SABEM / NÃO RESPONDERAM: 40%

* Os candidatos Alexandre Aranha, Waldemar Ávila, Luciano Mota, Sidney Mineiro e Aramis Brito não obtiveram 1% das intenções de votos nessa modalidade de questionamento.



ÍNDICE DE REJEIÇÃO

LUCIANO MOTA: 19%

NISAN: 11%

VALLE: 7%

ARAMIS BRITO: 6%

RUBEM VIEIRA: 6%

AGENOR TEIXEIRA: 5%

ANA SAGÁRIO: 5%

ANDRÉ AMORIM: 5%

ALEXANDRE ARANHA: 3%

WALDEMAR: 3%

ALEX MAGRÃO: 3%

DONIZETE: 2%

BETO DO POSTO: 1%

NÃO SABEM / NÃO RESPONDERAM: 24%