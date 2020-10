Suspeitos estavam com grande quantidade de drogas e um rádio transmissor Divulgação - 24º BPM

Por O Dia

ITAGUAÍ – Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar entraram em confronto com traficantes de drogas nesta quarta-feira (21) no bairro Vila Margarida. Em patrulhamento pelo bairro, os policiais avistaram cerca de 10 homens em atitude suspeita. Quando a PM se aproximou do bando, houve correria, os bandidos se dispersaram e fizeram disparos. Houve confronto. Os agentes conseguiram prender três suspeitos com idades de 33, 28 e 26 anos.

Houve também apreensão de material entorpecente, R$ 60 e um rádio transmissor.

Publicidade

O caso está na 50ª DP e seguirá depois para a 52ª.