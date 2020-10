Campanha entra na sua quarta semana e fica a 20 dias de culminar na data das eleições Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 25/10/2020 17:45 | Atualizado 25/10/2020 17:51

ITAGUAÍ – Na quarta semana de campanha, faltam 21 dias para a grande festa cívica da democracia. Portanto, não é hora para os candidatos esmorecerem na busca pelo voto dos itaguaienses. E, sem dúvida, todos eles têm trabalhados para conquistar os eleitores com suas propostas e conversas. Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, todos os candidatos têm se lançado à rua para fazer corpo a corpo, mesmo sem o sorriso por causa da máscara ou a proximidade por causa do distanciamento social (embora alguns candidatos não abram mão de dar alguns abraços aqui e ali).

Seguem os resumos da semana de cada candidato, como sempre, em ordem alfabética:

Publicidade

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

Agenor (de chapéu) em caminhada no bairro Jardim Mar, de acordo com vídeo da sua campanha no Facebook Reprodução internet - Facebook de Agenor Teixeira

O candidato não divulgou informações, porém na sua página na rede social Facebook há um vídeo com data de sábado (24) e imagens de uma caminhada no bairro Jardim Mar. O candidato não divulgou informações, porém na sua página na rede social Facebook há um vídeo com data de sábado (24) e imagens de uma caminhada no bairro Jardim Mar.

Publicidade

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

Alexandre Aranha (de preto) posa com eleitores no Cantão Divulgação - Rede Itaguaí

O candidato da Rede fez caminhadas no Cantão e no Centro e também fez diversas reuniões com apoiadores, candidatos a vereador do partido e colaboradores. O candidato da Rede fez caminhadas no Cantão e no Centro e também fez diversas reuniões com apoiadores, candidatos a vereador do partido e colaboradores.

Publicidade

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

Magrão (ajoelhado, de camisa amarela) com eleitores e colaboradores Divulgação - Republicanos Itaguaí

Alex Magrão fez caminhadas nos bairros de Piranema, Mangueira, Sase, Califórnia e Amendoeira. Ele também fez uma reunião com Thiago Coimbra, filho do ex-jogador de futebol Zico. Coimbra gravou um vídeo com declaração de apoio. Alex fez algumas outras reuniões pontuais com lideranças e concluiu a semana com gravação de vídeos para suas redes sociais. Alex Magrão fez caminhadas nos bairros de Piranema, Mangueira, Sase, Califórnia e Amendoeira. Ele também fez uma reunião com Thiago Coimbra, filho do ex-jogador de futebol Zico. Coimbra gravou um vídeo com declaração de apoio. Alex fez algumas outras reuniões pontuais com lideranças e concluiu a semana com gravação de vídeos para suas redes sociais.

Publicidade

ANA SAGÁRIO (PSL)

Ana Sagário (de preto e máscara rosa) em caminhada no bairro Ibirapitanga Divulgação - PSL Itaguaí

Ana Sagário (PSL) segue realizando reuniões e mini-carreatas. No domingo, Ana foi à feira de Itaguaí e ao longo da semana percorreu os bairros de Jardim América, Somel, Jardim Riviera, Vilar dos Coqueiros, Ibirapitanga, Centro de Itaguaí, Califórnia, Leandro, Santana e Chaperó (Gleba B). Sempre cumprindo as normas de proteção contra a Covid-19, a candidata do PSL conversa com moradores apresentando suas propostas e anotando as demandas da região. Ana Sagário (PSL) segue realizando reuniões e mini-carreatas. No domingo, Ana foi à feira de Itaguaí e ao longo da semana percorreu os bairros de Jardim América, Somel, Jardim Riviera, Vilar dos Coqueiros, Ibirapitanga, Centro de Itaguaí, Califórnia, Leandro, Santana e Chaperó (Gleba B). Sempre cumprindo as normas de proteção contra a Covid-19, a candidata do PSL conversa com moradores apresentando suas propostas e anotando as demandas da região.

Publicidade

ANDRÉ AMORIM (PSC)

André Amorim em caminhada no bairro Chaperó, na Gleba B Divulgação - PSC Itaguaí

André caminhou pelos bairros de Coroa Grande, Chaperó, Vila Geny, Reta de Santa Cruz, Amendoeira, Leandro e Engenho. Ele também se reuniu com apoiadores e pré-candidatos de sua coligação em uma grande reunião na sexta-feira dia (23) no Salão de Festas Rancho Alegre, no centro de Itaguaí. André caminhou pelos bairros de Coroa Grande, Chaperó, Vila Geny, Reta de Santa Cruz, Amendoeira, Leandro e Engenho. Ele também se reuniu com apoiadores e pré-candidatos de sua coligação em uma grande reunião na sexta-feira dia (23) no Salão de Festas Rancho Alegre, no centro de Itaguaí.

Publicidade

ARAMIS BRITO (PSB)

Weslei (de preto), Cristina (de vermelho) e Aramis conversam com eleitora no bairro Mangueira Divulgação - PSB Itaguaí

A última semana foi de muitos encontros para a chapa do PSB, formada por Aramis Brito e Cristina Hayassaka. A dupla visitou os bairros Mangueira, Teixeira e Centro juntamente com o ex-prefeito da cidade, Weslei Pereira. Na próxima semana, os candidatos estarão no Centro, Chaperó e Teixeira. A última semana foi de muitos encontros para a chapa do PSB, formada por Aramis Brito e Cristina Hayassaka. A dupla visitou os bairros Mangueira, Teixeira e Centro juntamente com o ex-prefeito da cidade, Weslei Pereira. Na próxima semana, os candidatos estarão no Centro, Chaperó e Teixeira.

Publicidade

BETO DO POSTO (DC)

Beto do Posto (à direita) participa de live ao lado do vice, João Luís Divulgação - DC Itaguaí

A semana do candidato foi de volta às caminhadas com seu vice João Luís e candidatos a vereador do partido. Beto se recuperou bem da Covid-19 que o vitimou nas duas últimas semanas. Na quinta-feira (22), ele participou de uma live ao lado de João. Beto caminhou no Engenho com seu futuro secretário de meio ambiente, Octávio Borde Neto, e juntos pensaram em soluções para desassorear o rio que fica na altura da Rua 18. A semana do candidato foi de volta às caminhadas com seu vice João Luís e candidatos a vereador do partido. Beto se recuperou bem da Covid-19 que o vitimou nas duas últimas semanas. Na quinta-feira (22), ele participou de uma live ao lado de João. Beto caminhou no Engenho com seu futuro secretário de meio ambiente, Octávio Borde Neto, e juntos pensaram em soluções para desassorear o rio que fica na altura da Rua 18.

Publicidade

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Donizete (à esquerda), doutor Antonio (de camisa azul) e duas eleitoras no Parque Municipal Divulgação - Cidadania Itaguaí

Donizete esteve em encontro no início da semana com moradores das Ilhas da Madeira e Quatiquara. Na quarta-feira (21), Donizete fez caminhada com apoiadores no bairro Teixeira. Na tarde de sexta (23), realizou uma carreata com a presença de 150 carros, que cruzaram no centro e os bairros próximos. À noite, no mesmo dia, reuniu-se com apoiadores do bairro Mangueira. No sábado (24) pela manhã caminhou com seu vice, doutor Antonio, em Brisamar. Donizete esteve em encontro no início da semana com moradores das Ilhas da Madeira e Quatiquara. Na quarta-feira (21), Donizete fez caminhada com apoiadores no bairro Teixeira. Na tarde de sexta (23), realizou uma carreata com a presença de 150 carros, que cruzaram no centro e os bairros próximos. À noite, no mesmo dia, reuniu-se com apoiadores do bairro Mangueira. No sábado (24) pela manhã caminhou com seu vice, doutor Antonio, em Brisamar.

Publicidade

LUCIANO MOTA (PROS)

Não enviou informações.

Publicidade

NISAN CÉSAR (PTB)

Nisan (ao centro, com polegar para cima) em caminhada no Chaperó Divulgação - PTB Itaguaí

Nisan iniciou a semana felicitando os comerciantes da cidade e fez uma caminhada no bairro Brisamar. Logo em seguida, ouviu moradores do bairro em uma reunião. Durante a semana Nisan percorreu os bairros Califórnia, Leandro, Jardim Mar, Somel, Coroa Grande, Itimirim, Ilha da Madeira, Teixeira e Centro. Ele se reuniu ainda com empresários e representantes da área imobiliária e de transporte público. Nisan iniciou a semana felicitando os comerciantes da cidade e fez uma caminhada no bairro Brisamar. Logo em seguida, ouviu moradores do bairro em uma reunião. Durante a semana Nisan percorreu os bairros Califórnia, Leandro, Jardim Mar, Somel, Coroa Grande, Itimirim, Ilha da Madeira, Teixeira e Centro. Ele se reuniu ainda com empresários e representantes da área imobiliária e de transporte público.

Publicidade

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

Rubem Vieira abraça idosa em caminhada no centro Divulgação - Podemos Itaguaí

A assessoria do candidato enviou a seguinte nota: “Rubem Vieira participou de reuniões, visitou bairros e reuniu-se com lideranças da cidade para conhecer melhor as condições emergenciais das comunidades”. A assessoria do candidato enviou a seguinte nota: “Rubem Vieira participou de reuniões, visitou bairros e reuniu-se com lideranças da cidade para conhecer melhor as condições emergenciais das comunidades”.

Publicidade

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

Sidney Mineiro distribuiu panfletos na feira com a candidata do Psol a Câmara, Amandala Machado Divulgação - Psol Itaguaí

O Psol municipal enviou a seguinte nota a respeito do candidato: “Sidney Mineiro passou a semana fazendo o contrapiso da obra de São Joao de Meriti. No domingo, distribuiu santinhos na feira, comprados com os R$ 7 mil de fundo partidário a que tem direito, apesar dos seus oponentes receberem até R$ 600 mil do mesmo fundo. Sidney está confiante na vitória, afinal, Davi também derrotou Golias”. O Psol municipal enviou a seguinte nota a respeito do candidato: “Sidney Mineiro passou a semana fazendo o contrapiso da obra de São Joao de Meriti. No domingo, distribuiu santinhos na feira, comprados com os R$ 7 mil de fundo partidário a que tem direito, apesar dos seus oponentes receberem até R$ 600 mil do mesmo fundo. Sidney está confiante na vitória, afinal, Davi também derrotou Golias”.

Publicidade

VALLE (PL)

Valle com Babi em caminhada no centro de Itaguaí Divulgação - PL Itaguaí

O candidato fez caminhada de três horas no centro de Itaguaí e conversou com comerciantes e consumidores. Neste domingo (25), a caminhada foi em Chaperó, e eleitores tiveram a oportunidade de ficar mais perto de Valle e conhecer suas propostas para Itaguaí. A direção da campanha anunciou que a partir dessa semana as reuniões e caminhadas vão acontecer todos os dias até a eleição. O candidato fez caminhada de três horas no centro de Itaguaí e conversou com comerciantes e consumidores. Neste domingo (25), a caminhada foi em Chaperó, e eleitores tiveram a oportunidade de ficar mais perto de Valle e conhecer suas propostas para Itaguaí. A direção da campanha anunciou que a partir dessa semana as reuniões e caminhadas vão acontecer todos os dias até a eleição.

Publicidade

WALDEMAR ÁVILA (PDT)

Waldemar (à frente, de camisa verde) se concentra no bairro Montserrat para mais uma caravana Divulgação - PDT Itaguaí

Publicidade

Waldemar passou a semana se encontrando com eleitores e líderes comunitários em bairros como Engenho, Mangueira, Mazomba e realizou reuniões com líderes religiosos, gravou programas eleitorais para rádio e exerceu agenda como vereador, incluindo plenárias. Esteve também no Projeto Funcional na Praça, Bairro Montserrat e no Torneio de Futebol com Jovens no bairro Bicão. Ele também participou de caravana que passou pelos bairros Centro, Jardim América e Chaperó.