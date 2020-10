Fuzil apreendido foi encontrado junto ao suspeito morto depois do tiroteio Divulgação - 24º BPM

Por O Dia

ITAGUAÍ – Policiais militares se dirigiam à sede da 5ª Companhia, na Avenida Ismael Cavalcanti, no bairro Vila Margarida, na manhã desta segunda-feira (26). Quando se aproximaram de um grupo de cerca de quatro ou cinco homens, no acesso à comunidade, os policiais foram recebidos com tiros e revidaram.

Depois do tiroteio, os homens fugiram, porém, os agentes foram vasculhar e se depararam com um elemento baleado. Com ele, estava um fuzil calibre 5,56 mm, que foi apreendido.

Os policiais constataram que o homem estava morto e aguardaram a perícia. A ocorrência foi registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu).