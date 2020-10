Por Jupy Junior

Publicado 28/10/2020 12:45 | Atualizado 28/10/2020 15:53

ITAGUAÍ – Uma última manobra da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas () até opõe fim a uma importante fase da construção doem Itaguaí. Oé um dos cinco (um deles nuclear) que Itaguaí Construções Navais (ICN) contrói para a Marinha do Brasil na cidade. Esta última seção é a S1, a ré da embarcação, responsável por abrigar os sistemas de lemes e estabilizadores, assim como o eixo propulsor e o Motor Elétrico de Propulsão (Mep). A peça pesa 16 toneladas, tem 13,5 metros de comprimento e será transportada na área sul da Ilha Madeira por uma distância de 4,5 km, em um esquema de escolta e interdições com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a partir das 7h30 de quinta-feira (29).Na semana passada, no dia 21, a ICN transportou as seções 2B, 3 e 4 do Tonelero com sucesso.