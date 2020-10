Daqui a pouco mais de duas semanas será o dia de cumprir a obrigação cívica e escolher os representantes municipais do Executivo e do Legislativo Reprodução internet

ITAGUAÍ – Pouco mais de duas semanas: é o que falta para que os eleitores confirmem na urna o número dos seus escolhidos para vereador e prefeito. Em Itaguaí, são 11 as vagas na Câmara Legislativa, com mais de 300 candidatos. Para o cargo de prefeito, 13 homens e uma mulher disputam o posto máximo do Executivo municipal. Desde o dia 27 de setembro eles têm buscado convencer os eleitores de que são as melhores opções para fazer de Itaguaí uma cidade mais próspera e desenvolvida.

A poucos dias da principal data da democracia, O DIA publica um resumo diário (com foto) de cada candidato a prefeito na maratona que eles empreendem na busca pelos votos, a partir das informações cedidas pelas suas assessorias.

Seguem as fotos e textos de cada um, como sempre, em ordem alfabética:

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

Alexandre Aranha com Alba Cristina, sua candidata a vice, numa pausa no bairro Jardim América Divulgação - Rede Itaguaí

O candidato da Rede fez caminhadas e conversou com eleitores em Santa Cândida, Amendoeira, Ibirapitanga, Jardim América e Centro. Aranha tem dito que está circulando pela cidade por cerca de oito horas por dia, em média, para fazer campanha. O candidato da Rede fez caminhadas e conversou com eleitores em Santa Cândida, Amendoeira, Ibirapitanga, Jardim América e Centro. Aranha tem dito que está circulando pela cidade por cerca de oito horas por dia, em média, para fazer campanha.

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

Alex Magrão tira uma selfie com Sara, uma jovem entusiasta da sua campanha Divulgação - Republicanos Itaguaí

Alex Magrão e o vice Wladimir passaram o dia em reuniões. Pela manhã estiveram com alguns apoiadores para tirar dúvidas a respeito das propostas de governo e também com a equipe de voluntários para alinhamento e organização da carreata “Eu vim de graça” (que será no sábado, dia 31, com saída às 9h dos fundos do shopping Pátio Mix). À tarde, o candidato dedicou-se à gravação de vídeos para as redes sociais. No começo da noite participa de uma agenda juntamente com um candidato a vereador no bairro Coroa Grande. Alex Magrão e o vice Wladimir passaram o dia em reuniões. Pela manhã estiveram com alguns apoiadores para tirar dúvidas a respeito das propostas de governo e também com a equipe de voluntários para alinhamento e organização da carreata “Eu vim de graça” (que será no sábado, dia 31, com saída às 9h dos fundos do shopping Pátio Mix). À tarde, o candidato dedicou-se à gravação de vídeos para as redes sociais. No começo da noite participa de uma agenda juntamente com um candidato a vereador no bairro Coroa Grande.

ANA SAGÁRIO (PSL)

Ana Sagário (à frente, de boné preto e jeans) percorre o bairro Vila Margarida Divulgação - PSL Itaguaí

A candidata percorreu o bairro Vila Margarida, da Casa & Vídeo até o Cação. Ela ouviu as demandas dos moradores, houve muitas reclamações por causa das enchentes dos rios e entupimentos dos esgotos. A candidata percorreu o bairro Vila Margarida, da Casa & Vídeo até o Cação. Ela ouviu as demandas dos moradores, houve muitas reclamações por causa das enchentes dos rios e entupimentos dos esgotos.

ANDRÉ AMORIM (PSC)

O candidato não teve agenda de campanha nesta quarta-feira.



ARAMIS BRITO (PSB)

Aramis e Weslei conversaram com comerciantes Divulgação - PSB Itaguaí

Aramis caminhou com o ex-prefeito Weslei Pereira pelas ruas do bairro Ponte Preta. Relembraram a criação da Nova Feira, projeto idealizado e inaugurado por Weslei, em que feirantes e informais tinham mais espaço e organização no Parque de Exposição. Dentre os principais pontos, conversaram com comerciantes sobre a necessidade de haver mais incentivo para os pequenos e médios empresários, pois estes fomentam a economia da cidade. Aramis se comprometeu em ouvir cada um dos comerciantes e trabalhar de acordo com suas necessidades, caso seja eleito. Aramis caminhou com o ex-prefeito Weslei Pereira pelas ruas do bairro Ponte Preta. Relembraram a criação da Nova Feira, projeto idealizado e inaugurado por Weslei, em que feirantes e informais tinham mais espaço e organização no Parque de Exposição. Dentre os principais pontos, conversaram com comerciantes sobre a necessidade de haver mais incentivo para os pequenos e médios empresários, pois estes fomentam a economia da cidade. Aramis se comprometeu em ouvir cada um dos comerciantes e trabalhar de acordo com suas necessidades, caso seja eleito.

BETO DO POSTO (DC)

Beto do Posto na entrada para a orla de Coroa Grande Divulgação - DC Itaguaí

O candidato do Democracia Cristã fez caminhadas pelos bairros de Coroa Grande, Itimirim, Vila Geny, Ilha da Madeira e Brisamar na companhia de seu vice - João da Imobiliária - e de candidatos a vereador de seu partido. O candidato do Democracia Cristã fez caminhadas pelos bairros de Coroa Grande, Itimirim, Vila Geny, Ilha da Madeira e Brisamar na companhia de seu vice - João da Imobiliária - e de candidatos a vereador de seu partido.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Donizete (à esq., de máscara preta) e Antonio Antunes, candidato a vice, conversam durante caminhada em Piranema Divulgação - Cidadania Itaguaí

Donizete Doutor Antonio Antunes (candidato a vice) reuniram-se com lideranças e moradores nos bairros Piranema e Chaperó. Eles conversaram sobre projetos já realizados nestes locais e as necessárias melhorias que precisam ser implementadas. A valorização do servidor de Itaguaí também foi muito discutida. Donizete Doutor Antonio Antunes (candidato a vice) reuniram-se com lideranças e moradores nos bairros Piranema e Chaperó. Eles conversaram sobre projetos já realizados nestes locais e as necessárias melhorias que precisam ser implementadas. A valorização do servidor de Itaguaí também foi muito discutida.

LUCIANO MOTA (PROS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.



NISAN CÉSAR (PTB)

Nisan (à frente, agachado) posa com eleitores e militantes durante caminhada no bairro Califórnia Divulgação - PTB Itaguaí

Pela manhã, o candidato fez caminhada no Jardim Riviera. Na parte da tarde, seguiu para o bairro Califórnia. À noite, participa de uma live para debater propostas para Itaguaí. Após esse compromisso, encerra o dia de campanha com um evento com a participação do candidato a vereador Zeca do Estrela. Pela manhã, o candidato fez caminhada no Jardim Riviera. Na parte da tarde, seguiu para o bairro Califórnia. À noite, participa de uma live para debater propostas para Itaguaí. Após esse compromisso, encerra o dia de campanha com um evento com a participação do candidato a vereador Zeca do Estrela.

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

Rubem Vieira (ao centro, de verde) e o senador Romário (de rosa), na Avenida Itaguaí, no Engenho Divulgação - Podemos Itaguaí

O candidato do Podemos tem se dividido entre o ofício como executivo municipal e a agenda da campanha em si. Hoje ele caminhou com o senador Romário em diversas ruas da cidade. O candidato do Podemos tem se dividido entre o ofício como executivo municipal e a agenda da campanha em si. Hoje ele caminhou com o senador Romário em diversas ruas da cidade.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

O PSOL municipal não conseguiu enviar as informações sobre o candidato por problemas técnicos, mas comprometeu-se a enviar material diariamente.

VALLE (PL)

Valle conversa com eleitores no Chaperó Divulgação - PL Itaguaí

Apesar do forte calor, Valle passou o dia cumprindo uma extensa agenda que inclui treze reuniões em comunidade como Chaperó - Glebas A e B, Amendoeira, Coroa Grande, Vila Geny, Piranema e Vila Margarida. Entre uma reunião e outra, grava para os programas de rádio e internet. “É exaustivo e hoje fez muito calor. Mas precisamos levar a mensagem a população que dias melhores virão”, disse o candidato do PL. Apesar do forte calor, Valle passou o dia cumprindo uma extensa agenda que inclui treze reuniões em comunidade como Chaperó - Glebas A e B, Amendoeira, Coroa Grande, Vila Geny, Piranema e Vila Margarida. Entre uma reunião e outra, grava para os programas de rádio e internet. “É exaustivo e hoje fez muito calor. Mas precisamos levar a mensagem a população que dias melhores virão”, disse o candidato do PL.

WALDEMAR ÁVILA (PDT)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.