Por Jupy Junior

Publicado 29/10/2020 19:36 | Atualizado 29/10/2020 19:52

ITAGUAÍ – Mesmo com o calor que tem feito em Itaguaí, a maioria dos candidatos não se dá ao luxo de ficar em casa ou somente no diretório para agitar a sua campanha. Com cuidados sanitários e tentando manter o distanciamento social, eles se lançam às ruas para tentar um contato mais direto com os eleitores. A maioria deles percorre mais de um bairro por dia (alguns visitam até mesmo quatro deles), com militantes, bandeiras, muita conversa e divulgação dos planos para Itaguaí.

A poucos dias da principal data da democracia, O DIA publica um resumo diário (com foto) de cada candidato a prefeito na maratona que eles empreendem na busca pelos votos, a partir das informações cedidas pelas suas assessorias.

Seguem as fotos e textos de cada um, como sempre, em ordem alfabética:

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

Alexandre Aranha usou um megafone, e, de dentro do carro, despertava a atenção dos moradores Divulgação - Rede Itaguaí

O candidato da Rede percorreu os bairros Centro, Amendoeira, Brisamar e Vila Geny convocando os moradores a votar nos vereadores do seu partido. Além disso, usou um megafone e chamava a atenção dos moradores para que eles acreditassem que sua candidatura é a melhor opção para a cidade.

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

ANA SAGÁRIO (PSL)

Ana Sagário (de camisa branca) em caminhada no bairro Montserrat Divulgação - PSL Itaguaí

Pela manhã, a candidata do PSL fez uma caminhada no bairro Montserrat, onde conversou com os moradores. Ana constatou que as principais queixas dos moradores são em relação à insegurança e à iluminação pública. À tarde, ela caminhou pelo bairro Jardim América e interagiu com crianças e eleitores. À noite, ela terá algumas reuniões com moradores de Coroa Grande e Centro.

ANDRÉ AMORIM (PSC)

André Amorim com sua esposa Larissa em caminhada no bairro Vila Margarida Divulgação - PSC Itaguaí

O candidato do PSC fez uma grande caminhada pelo bairro Vila Margarida na parte da manhã. À tarde, dedicou-se às reuniões, inclusive uma grande reunião com mulheres de Itaguaí para apresentação de seu plano de governo. À noite, André visita comerciantes e amigos pela cidade.

ARAMIS BRITO (PSB)

Aramis com eleitores no bairro ibirapitanga Divulgação - PSB Itaguaí

O candidato do PSB andou pelos bairros da Califórnia, Primavera, Vila Margarida e Ibirapitanga, juntamente com o ex-prefeito Weslei Pereira. Dentre as principais conversas com os moradores, Aramis firmou o compromisso de trazer um hospital de assistência à mulher e uma clínica de hemodiálise para Itaguaí.

BETO DO POSTO (DC)



BETO DO POSTO (DC) O candidato do PSB andou pelos bairros da Califórnia, Primavera, Vila Margarida e Ibirapitanga, juntamente com o ex-prefeito Weslei Pereira. Dentre as principais conversas com os moradores, Aramis firmou o compromisso de trazer um hospital de assistência à mulher e uma clínica de hemodiálise para Itaguaí.

Beto do Posto (de camisa rosa e boné escuro) no meio da galera em Chaperó Divulgação - DC Itaguaí

Alberto Meneses caminhou pelas ruas de Chaperó com seus candidatos à vereança e apoiadores de campanha. Passou todo o dia na região, ouviu as demandas da população local para que o bairro tenha maior relevância nas políticas públicas de Itaguaí. Beto afirmou ter planos de transferir a Sectran, que hoje está em área alugada no centro, para uma área dentro de Chaperó, movimentando assim o comércio e aumentando a oferta de transporte e obras de infraestrutura.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Donizete esteve em uma feira no bairro Califórnia Divulgação - Cidadania Itaguaí

Donizete esteve pela manhã no bairro Califórnia. Ele conversou com moradores e ouviu das lideranças os principais problemas do bairro. À tarde, o candidato do Cidadania andou com apoiadores no Sase, onde apresentou o seu projeto de governo e ouviu questionamentos da população.

LUCIANO MOTA (PROS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

NISAN CÉSAR (PTB)

Nisan durante caminhada pelo bairro Mangueira Divulgação - PTB Itaguaí

Pela manhã, Nisan fez uma caminhada no bairro Mangueira. À tarde, caminhou no bairro 26 de Dezembro. Em seguida, participou de reuniões. O petebista finaliza o dia com uma grande reunião com o candidato a vereador Zé Domingos.

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

Amândala (de preto), Giovani Velasco (de rosa) e Sidney (de camiseta branca) distribuem panfletos para eleitores no Centro Divulgação - PSOL Itaguaí

O candidato do PSOL esteve nos bairros Ponte Preta e Jardim América para fazer caminhadas. Com ele, estava a candidata à vereança Amândala e o candidato a vice-prefeito, Giovani Velasco. Os três conversaram com eleitores sobre as propostas do PSOL para o Executivo e para o Legislativo municipais.

VALLE (PL)

Valle (ao centro, de máscara branca) faz caminhada no bairro Chaperó Divulgação - PL Itaguaí

Valle fez mais uma caminhada por Chaperó, onde travou contato com muitos eleitores. "Sinto que a cidade de Itaguaí está entendendo claramente quem está preparado para tirar nossa população desse estado de abandono generalizado", disse o candidato do PL.

WALDEMAR ÁVILA (PDT)

Waldemar e Kelaine Ávila (ambos de camisa branca) estiveram no Parque Primavera Divulgação - PDT Itaguaí

O pedetista fez caminhada no bairro Parque Primavera. O candidato e sua vice, Kelaine Goulart, visitaram diversas famílias e reuniram-se com representantes de um projeto socioesportivo do bairro. À tarde, seguiram em caminhada com mulheres pelo Bairro Brisamar, em referência ao Outubro Rosa.