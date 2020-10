PRF de Itaguaí aumenta efetivo em 50% para atuar no feriadão

Agentes ficarão atentos a fim de ajudar a evitar acidentes e coibir ilegalidades durante feriado de Finados Divulgação - PRF Itguaí

Por Jupy Junior

ITAGUAÍ – Por causa do feriado do dia 2 de novembro (Finados), na próxima segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itaguaí teve um reforço de agentes da ordem de 50%. Isto porque espera-se uma intensificação do tráfego de veículos em direção à Mangaratiba e Angra dos Reis, no sul do estado. A PRF informa que, caso haja sol, há a expectativa de que o engarrafamento chegue a 10 quilômetros na Rio-Santos (BR-101), por causa do estreitamento da pista perto do túnel que divide os distritos de Itacuruçá e Muriqui, em Mangaratiba.

PRF RECOMENDA

A PRF também orienta que os cidadãos conduzam seus veículos devidamente vistoriados, observem as normas de circulação impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, mantenham a distância de segurança em relação ao veículo da frente, respeitem o limite de velocidade da via, não realizem ultrapassagens perigosas e não transite em acostamentos.

De acordo com a nota da PRF, todas essas medidas são indispensáveis para uma viagem mais segura e para evitar acidentes de trânsito.

O site Climatempo apresenta uma previsão para os próximos dias em Mangaratiba e Itaguaí: sábado e domingo chuvosos durante o dia e à noite; segunda-feira de sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva e tempo firme à noite.