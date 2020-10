Faltam 16 dias para a grande festa cívica da democracia e candidatos continuam em busca de votos dos itaguaienses Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 30/10/2020 18:45 | Atualizado 30/10/2020 18:51

ITAGUAÍ – Longe de esmorecerem o trabalho nas ruas apesar das limitações impostas pela pandemia, os candidatos que traçaram estratégia de fazer corpo a corpo com os eleitores hoje tiveram que adaptar as suas agendas. Pela manhã ainda foi possível fazer caminhadas pelos bairros da cidade, mas a parte da tarde trouxe a chuva e alguns candidatos inclusive foram surpreendidos por ela na rua.

Faltam 16 dias para a principal data da democracia. Por isso, O DIA publica um resumo diário (com foto) de cada candidato a prefeito na maratona que eles empreendem na busca pelos votos, a partir das informações cedidas pelas suas assessorias.

Seguem as fotos e textos de cada um, como sempre, em ordem alfabética:

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

Alexandre Aranha faz campanha na cidade com o auxílio de um megafone Divulgação - Rede Itaguaí

O candidato da Rede circulou nos bairros Coroa Grande, Vila Geny, Brisamar, Ponte Preta e Jardim América. Quando estava na praça da Ponte Preta a chuva apertou. Mas Aranha mesmo assim usa o seu megafone para falar sobre combate à corrupção, renovação e combate à compra de votos. O candidato da Rede circulou nos bairros Coroa Grande, Vila Geny, Brisamar, Ponte Preta e Jardim América. Quando estava na praça da Ponte Preta a chuva apertou. Mas Aranha mesmo assim usa o seu megafone para falar sobre combate à corrupção, renovação e combate à compra de votos.

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

Alex Magrão (à direita) com Wladimir Quintanilha, em uma pausa por causa da chuva Divulgação - Republicanos Itaguaí

Alex Magrão e o vice Wladimir Quintanilha passaram a manhã fazendo caminhada no bairro 26 de Dezembro. Também fizeram vídeo de rua para suas redes sociais. À tarde caminharam pelo centro de Itaguaí. Em seguida, reuniram-se com apoiadores, tirando dúvidas a respeito das propostas de governo. Ao final do dia, ajudaram na organização da carreata “Eu vim de graça”, que se realiza no sábado (31), a partir das 9h, com saída do shopping Pátio Mix. Alex Magrão e o vice Wladimir Quintanilha passaram a manhã fazendo caminhada no bairro 26 de Dezembro. Também fizeram vídeo de rua para suas redes sociais. À tarde caminharam pelo centro de Itaguaí. Em seguida, reuniram-se com apoiadores, tirando dúvidas a respeito das propostas de governo. Ao final do dia, ajudaram na organização da carreata “Eu vim de graça”, que se realiza no sábado (31), a partir das 9h, com saída do shopping Pátio Mix.

ANA SAGÁRIO (PSL)

A coordenação de campanha da candidata não enviou informações.

ANDRÉ AMORIM (PSC)

André Amorim fez caminhada pela manhã na Estrada do Facão Divulgação - PSC Itaguaí

O candidato do PSC caminhou hoje pela manhã na Estrada do Facão. À tarde, faria uma caminhada no Parque Primavera, mas foi cancelada por causa da chuva. Por isso, dedicou a tarde aos atendimentos aos candidatos de sua coligação em seu comitê de campanha. A noite, André participa de um culto com seu candidato a vice-prefeito, Tião Mala Cheia. O candidato do PSC caminhou hoje pela manhã na Estrada do Facão. À tarde, faria uma caminhada no Parque Primavera, mas foi cancelada por causa da chuva. Por isso, dedicou a tarde aos atendimentos aos candidatos de sua coligação em seu comitê de campanha. A noite, André participa de um culto com seu candidato a vice-prefeito, Tião Mala Cheia.

ARAMIS BRITO (PSB)

Aramis Brito distribuiu panfletos na rodoviária de Itaguaí Divulgação - PSB Itaguaí

Aramis Brito começou o dia na rodoviária da cidade, juntamente com o ex-prefeito Weslei Pereira. Eles distribuíram panfletos e conversaram com eleitores. Dentre os pontos de destaque, formaram o compromisso de trazer mais investimentos e incentivos para que grandes empresas se instalem em Itaguaí. Amanhã, o candidato estará no Centro. Aramis Brito começou o dia na rodoviária da cidade, juntamente com o ex-prefeito Weslei Pereira. Eles distribuíram panfletos e conversaram com eleitores. Dentre os pontos de destaque, formaram o compromisso de trazer mais investimentos e incentivos para que grandes empresas se instalem em Itaguaí. Amanhã, o candidato estará no Centro.

BETO DO POSTO (DC)

O candidato do DC quase saiu, mas foi impedido pela chuva. Por isso, aproveitou para preparar os próximos passos da sua campanha com sua equipe.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Donizete fez live pelo Facebook para discutir suas propostas com eleitores Divulgação - Cidadania Itaguaí

O candidato do Cidadania fez o seu tradicional programa ‘Bom Dia Itaguaí’, transmitido em live pelo Facebook. Na agenda foi incluída uma caminhada pelo bairro de Chaperó. Entre a tarde e o início da noite, Donizete terá encontro com lideranças e moradores dos bairros Amendoeira, Vila Paraíso e Engenho. O candidato do Cidadania fez o seu tradicional programa ‘Bom Dia Itaguaí’, transmitido em live pelo Facebook. Na agenda foi incluída uma caminhada pelo bairro de Chaperó. Entre a tarde e o início da noite, Donizete terá encontro com lideranças e moradores dos bairros Amendoeira, Vila Paraíso e Engenho.

LUCIANO MOTA (PROS)

Luciano Mota recebeu eleitores em seu comitê no centro Divulgação - PROS Itaguaí

Luciano recebeu moradores de Itaguaí no seu comitê, no centro de Itaguaí, e debateu suas propostas de governo. A coordenação de sua campanha avisa que o candidato vai intensificar sua atividade nas ruas. Luciano recebeu moradores de Itaguaí no seu comitê, no centro de Itaguaí, e debateu suas propostas de governo. A coordenação de sua campanha avisa que o candidato vai intensificar sua atividade nas ruas.

NISAN CÉSAR (PTB)

Nisan posou com militantes e eleitores em Piranema Divulgação - PTB Itaguaí

O candidato do PTB fez uma caminhada no bairro Piranema e ouviu vários eleitores. Por causa da chuva, cancelou a sua caminhada da tarde e aproveitou o período para gravar vídeos de suas propostas de governo. À noite fará reuniões com seus candidatos da coligação. O candidato do PTB fez uma caminhada no bairro Piranema e ouviu vários eleitores. Por causa da chuva, cancelou a sua caminhada da tarde e aproveitou o período para gravar vídeos de suas propostas de governo. À noite fará reuniões com seus candidatos da coligação.

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

Amândala (à esq., de preto); duas eleitoras; Sidney (de camiseta) e Giovani Velasco (de bermuda): distribuição de panfletos no bairro Jardim América Divulgação - PSOL Itaguaí

Devido à chuva, o candidato do PSOL cumpriu a agenda até o meio-dia no bairro Montserrat e no Centro, bairros onde distribuiu panfletos com sua equipe de apoiadores. Devido à chuva, o candidato do PSOL cumpriu a agenda até o meio-dia no bairro Montserrat e no Centro, bairros onde distribuiu panfletos com sua equipe de apoiadores.

VALLE (PL)

Valle fez caminhada debaixo de chuva no bairro Montserrat Divulgação - PL Itaguaí

O candidato do PL percorreu ruas dos bairros Montserrat e Jardim América, apesar da chuva. “ O calor humano e a vontade de mudar Itaguaí aquecem e embalam esse dia de temperatura baixa e muito chuva. Chuva, aliás, que deixa todo mundo com medo, pela falta de estrutura da cidade”, comentou Valle. O candidato do PL percorreu ruas dos bairros Montserrat e Jardim América, apesar da chuva. “ O calor humano e a vontade de mudar Itaguaí aquecem e embalam esse dia de temperatura baixa e muito chuva. Chuva, aliás, que deixa todo mundo com medo, pela falta de estrutura da cidade”, comentou Valle.

WALDEMAR ÁVILA (PDT)

Waldemar conversa com eleitores no bairro 26 de Dezembro Divulgação - PDT Itaguaí

Waldemar e Kelaine estiveram com a equipe de campanha voluntária no Bairro Montserrat. Depois, conversaram com moradores do Bairro 26 de Dezembro, ouvindo relatos sobre a realidade da falta de empregos na cidade. Waldemar e Kelaine estiveram com a equipe de campanha voluntária no Bairro Montserrat. Depois, conversaram com moradores do Bairro 26 de Dezembro, ouvindo relatos sobre a realidade da falta de empregos na cidade.