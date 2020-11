Campanha está a 15 dias do seu momento decisivo e candidatos continuam a busca pelo convencimento dos eleitores Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 31/10/2020 20:55 | Atualizado 31/10/2020 21:16

ITAGUAÍ – A chuva neste sábado (31) atrapalhou os candidatos que tinham agendadas caminhadas pelos bairros, mas na parte da manhã ainda deu tempo para vários deles se lançarem às ruas. Por isso, na parte da tarde, a maioria dos candidatos fez reuniões com as equipes de campanha e separou a noite para encontros com lideranças e candidatos a vereador nos seus partidos ou coligações.

Faltam 15 dias para a principal data da democracia. Por isso, O DIA publica um resumo diário (com foto) de cada candidato a prefeito de Itaguaí na maratona que eles empreendem na busca pelos votos, a partir das informações cedidas pelas suas assessorias.

Publicidade

Seguem as fotos e textos de cada um, como sempre, em ordem alfabética:

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

Publicidade

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

Aranha (de máscara preta) fez uma pausa no Mazomba antes de prosseguir com a campanha nos bairros Divulgação - Rede Itaguaí

O candidato da Rede continua a visitar os bairros da cidade com seu megafone. Hoje ele esteve em Mazomba, Mazombinha, Centro, Coroa Grande e Jardim América. O candidato da Rede continua a visitar os bairros da cidade com seu megafone. Hoje ele esteve em Mazomba, Mazombinha, Centro, Coroa Grande e Jardim América.

Publicidade

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

Alex Magrão fez carreata que passou por alguns bairros da cidade Divulgação - Republicanos Itaguaí

O candidato do Republicanos protagonizou uma carreata, chamada “Eu Vim De Graça”, que ocorreu entre 10h e meio-dia. O percurso incluiu os bairros Ponte Preta, Jardim América, Montserrat, Centro, Engenho, Morro do Corte, Prédios, Sem Terra e terminando no comitê do partido no centro de Itaguaí. À tarde, Alex e seu vice participaram de reuniões com apoiadores com líderes políticos. O candidato do Republicanos protagonizou uma carreata, chamada “Eu Vim De Graça”, que ocorreu entre 10h e meio-dia. O percurso incluiu os bairros Ponte Preta, Jardim América, Montserrat, Centro, Engenho, Morro do Corte, Prédios, Sem Terra e terminando no comitê do partido no centro de Itaguaí. À tarde, Alex e seu vice participaram de reuniões com apoiadores com líderes políticos.

Publicidade

ANA SAGÁRIO (PSL)

Ana Sagário (ao centro) com a empresária Iara Falcão (de vermelho) e a candidata a vice, professora Zélia (à direita) em caminhada no Jardim América Divulgação - PSL Itaguaí

A candidata do PSL fez caminhada pelos bairros Jardim América e Montserrat. Neste último, por volta das 15h30, a chuva começou a cair forte e ela teve que encerrar a caminhada. À noite, às 19h30, o compromisso é uma reunião com moradores no bairro Engenho. A candidata do PSL fez caminhada pelos bairros Jardim América e Montserrat. Neste último, por volta das 15h30, a chuva começou a cair forte e ela teve que encerrar a caminhada. À noite, às 19h30, o compromisso é uma reunião com moradores no bairro Engenho.

Publicidade

ANDRÉ AMORIM (PSC)

André Amorim faz live sobre temas em seu plano de governo Divulgação - PSC Itaguaí

O candidato do PSC não fez caminhadas, tinha uma agendada para Chaperó, mas por causa das chuvas, foi adiada. Pela manhã, André visitou amigos no Mazomba. À tarde, reuniu-se com sua equipe de coordenação em seu diretório. À noite, faz live sobre como os temas emprego e segurança são tratados no seu plano de governo. O candidato do PSC não fez caminhadas, tinha uma agendada para Chaperó, mas por causa das chuvas, foi adiada. Pela manhã, André visitou amigos no Mazomba. À tarde, reuniu-se com sua equipe de coordenação em seu diretório. À noite, faz live sobre como os temas emprego e segurança são tratados no seu plano de governo.

Publicidade

ARAMIS BRITO (PSB)

Aramis conversa com eleitores no bairro Jardim América Divulgação - PSB Itaguaí

Mesmo debaixo de forte chuva, o candidato do PSB caminhou pelo Jardim América. Ele foi aos pontos de alagamento do bairro e viu de perto o problema que causa transtornos aos moradores. "Vamos trazer infraestrutura e saneamento para as pessoas. Não vamos admitir que essa situação se repita ano após ano. Queremos uma Itaguaí diferente, que respeite a população e os impostos que pagam", disse Aramis. Mesmo debaixo de forte chuva, o candidato do PSB caminhou pelo Jardim América. Ele foi aos pontos de alagamento do bairro e viu de perto o problema que causa transtornos aos moradores. "Vamos trazer infraestrutura e saneamento para as pessoas. Não vamos admitir que essa situação se repita ano após ano. Queremos uma Itaguaí diferente, que respeite a população e os impostos que pagam", disse Aramis.

Publicidade

BETO DO POSTO (DC)

O candidato do DC não teve agente externa. Reuniu-se com a coordenação da campanha para traçar as próximas estratégias.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Publicidade

Donizete interage com moradores no bairro Chaperó Divulgação - Cidadania Itaguaí

O candidato do Cidadania fez caminhada em Chaperó. Durante o trajeto ouviu populares e conversou com as lideranças do local sobre os principais problemas da região. No período da tarde, Donizete esteve em Coroa Grande, onde constatou com os moradores a importância do bairro para a cultura e turismo da cidade. O candidato do Cidadania fez caminhada em Chaperó. Durante o trajeto ouviu populares e conversou com as lideranças do local sobre os principais problemas da região. No período da tarde, Donizete esteve em Coroa Grande, onde constatou com os moradores a importância do bairro para a cultura e turismo da cidade.

LUCIANO MOTA (PROS)

Publicidade

Luciano Mota esteve no calçadão no Centro de Itaguaí Divulgação - Pros Itaguaí

O candidato do Pros esteve no Centro, no calçadão de Itaguaí, onde interagiu com eleitores e militantes. O candidato do Pros esteve no Centro, no calçadão de Itaguaí, onde interagiu com eleitores e militantes.

NISAN CÉSAR (PTB)

Publicidade

Nisan fez caminhada no Chaperó Divulgação - PTB Itaguaí

Nisan fez caminhada em Chaperó, na Gleba B. À noite, a partir das 20h, participa de uma live com o tema “As obras necessárias para Itaguaí”. Nisan fez caminhada em Chaperó, na Gleba B. À noite, a partir das 20h, participa de uma live com o tema “As obras necessárias para Itaguaí”.

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

Publicidade

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

Sidney (à esq.) fez corpo a corpo com eleitores no bairro Mangueira Divulgação - PSOL Itaguaí

O candidato do PSOL participou pela manhã de reunião de planejamento estratégico para os 15 dias finais de campanha. À tarde, fez caminhada no bairro Mangueira, visitou casas e conversou sobre suas propostas de governo. O candidato do PSOL participou pela manhã de reunião de planejamento estratégico para os 15 dias finais de campanha. À tarde, fez caminhada no bairro Mangueira, visitou casas e conversou sobre suas propostas de governo.

Publicidade

VALLE (PL)

O candidato do PSL começou a sua agenda à noite, com uma reunião com mais de 300 lideranças em Piranema. Não houve divulgação de imagens até o momento.

WALDEMAR ÁVILA (PDT)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.