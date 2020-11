Cães e gatos devem ser vacinados: fique atento à vacinação no seu bairro Reprodução internet

Por Jupy Junior

ITAGUAÍ - A vacinação antirrábica continua no mês de novembro em Itaguaí. Vale destacar que o evento acontece por etapas, duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras e em vários bairros da cidade. A campanha teve início no dia 10 de setembro e termina agora em novembro. Segue tabela com as datas e locais dos postos de vacinação.

A raiva é uma zoonose e pode matar. Os sintomas são mal-estar, pequeno aumento de temperatura, anorexia, cefaleia, náuseas, dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude, sensação de angústia, entre outros. Saiba mais sobre a doença em http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/raiva

Confira os locais:

03/11

VILA GENY – Avenida Governador Amaral Peixoto (Praça do Kome-Keto)

COROA GRANDE - Avenida Governador Amaral Peixoto (Praça do Golfinho) / Frontal das Ilhas / Avenida Alencastro Guimarães (próximo à igreja católica São Benedito)



05/11

BRISAMAR – Rodovia Mário Covas (roteiro – Rua 09 até o Bicão)

SOMEL – Rua São Jorge (próximo ao antigo depósito de carros-pipa) / Rua Campo Lindo (próximo ao Só Praia Náutica)

Itimirim – Rua Sebastião Bruno de Oliveira (próximo ao campo de futebol)



10/11

AMENDOEIRAS – Rua Antônio Gouveia (próximo ao colégio Professora Eliana A. Santos) / Estrada dos Teixeiras (Praça da Amendoeira)

CANTÃO – Rua Leila Gama (próximo ao campinho)

IBIRAPITANGA – Rua Antônio Francisco Paula (próximo à capela Mãe Rainha)



12/11

ÁREA RURAL – Fazenda São Sebastião (Estrada das Palmeiras e ruas dentro da fazenda)

IBITUPORANGA – Estrada do Caçador

RAIZ DA SERRA – Estrada Raiz da Serra



17/11

ILHA DA MADEIRA – Rua Miguel Correia (próximo ao ponto final das kombis)

ILHAS – Sap / Ostra / Cabras / Socó / Gato / Martins



19/11

JARDIM LAIÁ – Rua Olavo Vieiras de Farias (campo Society)

PARQUE PARAÍSO – Escola municipal Abeilard Goulart / Salão Paroquial (próximo ao PS)

CALIFÓRNIA – Quadra de esportes