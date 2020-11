Faltam apenas 10 dias para o grande dia das eleições e candidatos continuam a busca pelos votos Reprodução - TSE

Por Jupy Junior

Publicado 05/11/2020 18:18

ITAGUAÍ – Chuva pela manhã, interrupção, caminhadas começadas e adiadas, algumas retomadas... tem sido assim o dia de campanha da maioria dos candidatos a prefeito de Itaguaí nesta quinta-feira (5). Faltam apenas 10 dias para o momento mais esperado, que é o dia 15 de novembro, data em que milhares de itaguaienses vão escolher os seus representantes na Câmara e o seu prefeito/a. Até lá, é preciso muita disposição dos candidatos para levarem pessoalmente suas propostas aos moradores de vários bairros.

Para o eleitor saber como andam as campanhas, O DIA pediu às assessorias de cada um dos 14 candidatos a prefeito que enviassem informações diariamente (com foto).

O material de hoje segue abaixo, em ordem alfabética:



AGENOR TEIXEIRA (PTC)

O candidato não cumpriu agenda de campanha.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

Alexandre Aranha no bairro Teixeira confraterniza com eleitoras; ao seu lado, o sogro, que o acompanha sempre Divulgação - Rede Itaguaí O candidato da Rede levou seu megafone e suas ideias para os bairros Teixeira, Chaperó, Santa Cândida, Reta de Piranema, Estrela do Céu, Centro e Montserrat.

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

Magrão, de amarelo, fez carreata no bairro Parque Primavera Divulgação - Republicanos Itaguaí

O candidato do Republicanos começou o dia fazendo uma carreata no bairro Primavera, falando sobre suas propostas para os moradores e também por uma transmissão ao vivo por sua página no Facebook. A carreata terminou na Gleba A, em Chaperó. À tarde, reuniu-se com uma liderança e gravou vídeos para suas redes sociais.

ANA SAGÁRIO (PSL)

Ana Sagário (de máscara branca) fez caminhada no bairro Mangueira Divulgação - PSL Itaguaí

A candidata do PSL fez caminhada pelas ruas do bairro Mangueira. Ela ouviu dos moradores que o principal problema no local são as enchentes. À tarde, ela caminhou pelo bairro Caravelas.

ANDRÉ AMORIM (PSC)

O candidato não cumpriu agenda de campanha.

ARAMIS BRITO (PSB)

Aramis conversa com uma moradora do bairro Jardim América Divulgação - PSB Itaguaí

O candidato do PSB caminhou logo cedo pelo bairro Jardim América, juntamente com o ex-prefeito Weslei Pereira, e conversou com a população sobre os projetos para trazer mais emprego a toda cidade. "Vamos incentivar grandes empresas venham para Itaguaí. Somos uma cidade enorme e não é correto que nossa população precise sair daqui para trabalhar em outros municípios. Isso vai mudar! Nossa campanha é para construirmos uma Itaguaí melhor juntos!", afirmou Aramis. O candidato do PSB caminhou logo cedo pelo bairro Jardim América, juntamente com o ex-prefeito Weslei Pereira, e conversou com a população sobre os projetos para trazer mais emprego a toda cidade. "Vamos incentivar grandes empresas venham para Itaguaí. Somos uma cidade enorme e não é correto que nossa população precise sair daqui para trabalhar em outros municípios. Isso vai mudar! Nossa campanha é para construirmos uma Itaguaí melhor juntos!", afirmou Aramis.

BETO DO POSTO (DC)

Beto do Posto em caminhada no Brisamar. Ao centro, de calça preta, doutor Aristides, que será secretário de saúde caso Beto vença Divulgação - DC Itaguaí

O candidato do DC fez caminhada e distribuiu panfletos durante caminhada no bairro Brisamar. Ele estava acompanhado do doutor Aristides, que será o gestor da Saúde caso Beto vença o pleito. O candidato do DC fez caminhada e distribuiu panfletos durante caminhada no bairro Brisamar. Ele estava acompanhado do doutor Aristides, que será o gestor da Saúde caso Beto vença o pleito.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Donizete fez caminhada que chegou até o Trevo do Mazomba Divulgação - Cidadania Itaguaí

Na manhã desta quinta-feira, dia 05 de novembro, o Prefeito Donizete 23, caminhou do centro da cidade até o trevo do Mazomba. Na sequência do dia, o candidato do Cidadania, esteve no bairro Leandro. Mais a noite, Donizete 23, estave em algumas reuniões com lideranças e simpatizantes. Na manhã desta quinta-feira, dia 05 de novembro, o Prefeito Donizete 23, caminhou do centro da cidade até o trevo do Mazomba. Na sequência do dia, o candidato do Cidadania, esteve no bairro Leandro. Mais a noite, Donizete 23, estave em algumas reuniões com lideranças e simpatizantes.

LUCIANO MOTA (PROS)

Luciano empunha o microfone em caminhada pelo bairro Vila Margarida Divulgação - PROS Itaguaí

O candidato do PROS esteve pela manhã no bairro Vila Margarida e apresentou o programa de governo para os moradores. Depois, almoçou com as lideranças da campanha, no comitê que fica na entrada principal de Itaguaí. Na parte da tarde, voltou para o bairro Vila Margarida para retomar a visita que foi interrompida pela chuva que caiu durante a manhã. O candidato do PROS esteve pela manhã no bairro Vila Margarida e apresentou o programa de governo para os moradores. Depois, almoçou com as lideranças da campanha, no comitê que fica na entrada principal de Itaguaí. Na parte da tarde, voltou para o bairro Vila Margarida para retomar a visita que foi interrompida pela chuva que caiu durante a manhã.

NISAN CÉSAR (PTB)

Nisan (de boné amarelo) confraterniza com eleitores no bairro Brisamar Divulgação - PTB Itaguaí

O candidato do PTB começou o dia fazendo panfletagem na rodoviária às 5h da manhã. Em seguida, fez caminhada no bairro Brisamar e ouviu os eleitores. Após o almoço, reuniu-se com a equipe de trabalho no comitê para discutir estratégias de campanha. À tarde, fez uma caminhada no bairro Santa Cândida. À noite, segue com os compromissos de agenda e às 20h fará uma live com o tema “esporte, turismo e lazer”. O candidato do PTB começou o dia fazendo panfletagem na rodoviária às 5h da manhã. Em seguida, fez caminhada no bairro Brisamar e ouviu os eleitores. Após o almoço, reuniu-se com a equipe de trabalho no comitê para discutir estratégias de campanha. À tarde, fez uma caminhada no bairro Santa Cândida. À noite, segue com os compromissos de agenda e às 20h fará uma live com o tema “esporte, turismo e lazer”.

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

VALLE (PL)

Valle (de máscara branca) em caminhada pelo bairro Leandro Divulgação - PL Itaguaí

O candidato do PL realizou nesta manhã mais uma caminhada pelo bairro Leandro. Ele conversou com os moradores sobre suas propostas. “ A receptividade da população é o que mais me motiva e me dá certeza de que estamos no caminho certo”, disse ele. À tarde Valle realizou reuniões internas, preocupado com as consequências das chuvas que caem em Itaguaí. À noite, terá mais uma série de reuniões com as comunidades. O candidato do PL realizou nesta manhã mais uma caminhada pelo bairro Leandro. Ele conversou com os moradores sobre suas propostas. “ A receptividade da população é o que mais me motiva e me dá certeza de que estamos no caminho certo”, disse ele. À tarde Valle realizou reuniões internas, preocupado com as consequências das chuvas que caem em Itaguaí. À noite, terá mais uma série de reuniões com as comunidades.

WALDEMAR (PDT)

Waldemar (ao centro, de camisa azul e sem chapéu) conversou com eleitores no bairro Ibirapitanga Divulgação - PDT Itaguaí

O candidato do PDT reuniu-se com famílias do bairro Ibirapitanga, e ouviu suas demandas em relação à mobilidade urbana, infraestrutura e saneamento básico.

