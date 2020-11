Arma e droga apreendido em Itaperuna divulgação

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 14:20 | Atualizado 07/11/2020 14:34

Um jovem de 23 anos foi preso com um revólver calibre 38 e 65 buchas de maconha, no bairro Matinada, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, na manhã deste sábado. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram até o local após receberem informações que indicavam a existência de tráfico de drogas.



De acordo com a PM, também foram apreendidas 4 munições intactas e R$ 180. O fato está sendo apresentado na DP do município.