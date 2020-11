Candidatos continuam percorrendo as ruas da cidade para ficarem mais perto dos eleitores Reprodução internet

Por Jupy Junior

ITAGUAÍ – Não foi diferente neste sábado (7): com apenas oito dias para convencer os eleitores, os candidatos a prefeito se jogaram nas ruas em vários bairros para continuar o esforço de convencimento sobre quais são as melhores propostas para a cidade nesta reta final até o dia 15 de novembro.

Para o eleitor saber como andam as campanhas, O DIA pediu às assessorias de cada um dos 14 candidatos a prefeito que enviassem informações diariamente (com foto).

O material de hoje segue abaixo, em ordem alfabética:

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

O candidato não cumpriu agenda de campanha.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

O candidato da Rede fez reuniões na Reta de Piranema, Centro e Jardim América. Não houve registro fotográfico.

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

ANA SAGÁRIO (PSL)

A coordenação de campanha da candidata não enviou material.

ANDRÉ AMORIM (PSC)

André (ao centro, no alto, de máscara preta) posa com eleitores e militantes no Centro Divulgação - PSC Itaguaí

O candidato do PSC fez caminhada pelo Centro. Sua equipe de campanha o surpreendeu com uma linda homenagem ao seu pai, o ex-prefeito Benedito Amorim, que faleceu na última quarta-feira (4). À noite, André encerra o dia cumprindo reuniões com candidatos de sua coligação. O candidato do PSC fez caminhada pelo Centro. Sua equipe de campanha o surpreendeu com uma linda homenagem ao seu pai, o ex-prefeito Benedito Amorim, que faleceu na última quarta-feira (4). À noite, André encerra o dia cumprindo reuniões com candidatos de sua coligação.

ARAMIS BRITO (PSB)

Aramis aborda motociclista no bairro Brisamar Divulgação - PSB Itaguaí

O candidato do PSB caminhou pelo Centro e por Brisamar, acompanhado do ex-prefeito Weslei Pereira. Próximo à população, reiterou sua vontade e compromisso em apoiar trabalhadores informais. "Todo trabalhador é digno de respeito. E atuaremos para que tenham espaço. Teremos um projeto em que haverá oportunidade e organização. Assim o sustento de muitas famílias continuará", afirmou Aramis. O candidato do PSB caminhou pelo Centro e por Brisamar, acompanhado do ex-prefeito Weslei Pereira. Próximo à população, reiterou sua vontade e compromisso em apoiar trabalhadores informais. "Todo trabalhador é digno de respeito. E atuaremos para que tenham espaço. Teremos um projeto em que haverá oportunidade e organização. Assim o sustento de muitas famílias continuará", afirmou Aramis.

BETO DO POSTO (DC)

Beto do Posto era só alegria no meio de eleitores e militantes, no Teixeira Divulgação - DC Itaguaí

O candidato do DC fez uma carreata que percorreu bairros periféricos, passou no Centro e terminou no Teixeira. Durante o trajeto, ele disse: “Precisamos realmente dar atenção aos bairros mais afastados do centro. A população não tem acesso a serviços básicos de forma contínua. Precisamos entrar no século 21. Itaguaí precisa renascer”. O candidato do DC fez uma carreata que percorreu bairros periféricos, passou no Centro e terminou no Teixeira. Durante o trajeto, ele disse: “Precisamos realmente dar atenção aos bairros mais afastados do centro. A população não tem acesso a serviços básicos de forma contínua. Precisamos entrar no século 21. Itaguaí precisa renascer”.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Donizete (com o número 23 no peito) e doutor Antonio (de camisa listrada) se encontraram com eleitores no salão Raceme, no Centro Divulgação - Cidadania Itaguaí

A coordenação de campanha do candidato informou o seguinte: “O candidato do Cidadania realizou diversas reuniões”. A coordenação de campanha do candidato informou o seguinte: “O candidato do Cidadania realizou diversas reuniões”.

LUCIANO MOTA (PROS)

Luciano adesiva carro de um eleitor no Sase Divulgação - PROS Itaguaí

Luciano Mota se reuniu com a liderança da campanha pela manhã, no comitê, que fica na entrada central de Itaguaí. À tarde, fez caminhada no bairro Sase. Luciano Mota se reuniu com a liderança da campanha pela manhã, no comitê, que fica na entrada central de Itaguaí. À tarde, fez caminhada no bairro Sase.

NISAN CÉSAR (PTB)

Nisan (ao centro, de boné amarelo) fez caminhada no Mazomba Divulgação - PTB Itaguaí

O candidato do PTB começou o dia com uma caminhada no bairro Mazomba, onde conversou com muitos eleitores e ouviu as demandas. Em seguida, reuniu-se com a equipe de campanha. Logo depois, almoçou com alguns empresários da cidade. À tarde, fez caminhada no bairro Teixeira. À noite cumpre compromissos com candidatos a vereador da sua coligação e participa de uma live sobre segurança e transporte. O candidato do PTB começou o dia com uma caminhada no bairro Mazomba, onde conversou com muitos eleitores e ouviu as demandas. Em seguida, reuniu-se com a equipe de campanha. Logo depois, almoçou com alguns empresários da cidade. À tarde, fez caminhada no bairro Teixeira. À noite cumpre compromissos com candidatos a vereador da sua coligação e participa de uma live sobre segurança e transporte.

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

A coordenação de campanha do candidato informou que hoje não houve agenda.

VALLE (PL)

Valle em meio a eleitores no Centro Divulgação - PL Itaguaí

O candidato do PL esteve no Centro, onde fez caminhada e conversou com eleitores. Simpatizantes o acompanharam. A coordenação de campanha fez o seguinte comentário: “Faltando 8 dias, tudo está em nível alto: a ansiedade, os contatos, reuniões e caminhadas. Haja fôlego”. O candidato do PL esteve no Centro, onde fez caminhada e conversou com eleitores. Simpatizantes o acompanharam. A coordenação de campanha fez o seguinte comentário: “Faltando 8 dias, tudo está em nível alto: a ansiedade, os contatos, reuniões e caminhadas. Haja fôlego”.

WALDEMAR (PDT)

Waldemar no Calçadão com eleitores e militantes Divulgação - PDT Itaguaí

Pela manhã, Waldemar, com sua equipe de panfletagem, fez corpo a corpo e conversou com a população no Calçadão de Itaguaí. “O novo representante deve estar sempre presente para ouvir a população e ouvir suas demandas”, disse ele. Pela manhã, Waldemar, com sua equipe de panfletagem, fez corpo a corpo e conversou com a população no Calçadão de Itaguaí. “O novo representante deve estar sempre presente para ouvir a população e ouvir suas demandas”, disse ele.