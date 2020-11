Candidatos intensificam agenda de compromissos na reta final de campanha Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 08/11/2020 19:19

ITAGUAÍ – Candidatos estão nas ruas, nas redes, nos panfletos e nas carreatas. A feira livre, sempre aos domingos, também é um ponto certo para encontrar vários candidatos, assim como o Calçadão, no Centro. Mas, no último domingo de campanha, os candidatos tentam cobrir o maior território possível com carreatas e indo a mais de um bairro para realizar caminhadas com militantes, jingles, bandeiras etc. Falta pouco para saber quem vai ser o prefeito (a) e quem vão ser os vereadores.

Para o eleitor saber como andam as campanhas, O DIA pediu às assessorias de cada um dos 14 candidatos a prefeito que enviassem informações diariamente (com foto).

Publicidade

O material de hoje segue abaixo. Como sempre, em ordem alfabética:

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

A coordenação de campanha do candidato informou que ele não teve compromissos hoje.

Publicidade

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

Aranha (de megafone) com Jaime, sogro e amigo que sempre acompanha o policial federal aposentado nas caminhadas de campanha Divulgação - Rede Itaguaí

O candidato da Rede percorreu ruas dos bairros Mangueira. Centro, Jardim América, Brisamar e Engenho. O candidato da Rede percorreu ruas dos bairros Mangueira. Centro, Jardim América, Brisamar e Engenho.

Publicidade

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

Alex Magrão fala para eleitores em Coroa Grande durante carreata que fez hoje e que passou em quatro bairros Divulgação - Republicanos Itaguaí

O candidato do Republicanos começou o dia com carreata nos bairros Coroa Grande e Somel, juntamente com apoiadores. Durante a tarde, continuou pelos bairros Itimirim e Teixeira. Conforme fez em outras ocasiões, ele também realizou transmissão ao vivo durante esses eventos. O candidato do Republicanos começou o dia com carreata nos bairros Coroa Grande e Somel, juntamente com apoiadores. Durante a tarde, continuou pelos bairros Itimirim e Teixeira. Conforme fez em outras ocasiões, ele também realizou transmissão ao vivo durante esses eventos.

Publicidade

ANA SAGÁRIO (PSL)

A coordenação de campanha da candidata não enviou informações.

ANDRÉ AMORIM (PSC)

Publicidade

André Amorim fez caminhada no bairro Brisamar Divulgação - PSC Itaguaí

O candidato do PSC fez caminhada pela manhã no bairro Brisamar. Durante a tarde, André e o candidato a vice Tião Mala Cheia cumpriram agenda de reuniões, inclusive com cooperativados do transporte complementar. À noite, André e Tião participam de um culto evangélico no bairro Brisamar. O candidato do PSC fez caminhada pela manhã no bairro Brisamar. Durante a tarde, André e o candidato a vice Tião Mala Cheia cumpriram agenda de reuniões, inclusive com cooperativados do transporte complementar. À noite, André e Tião participam de um culto evangélico no bairro Brisamar.

ARAMIS BRITO (PSB)

Publicidade

Aramis conversa com eleitoras na feira livre, no Centro Divulgação - PSB Itaguaí

O candidato do PSB esteve pela manhã na feira, acompanhado de sua equipe e do ex-prefeito Weslei Pereira. Falaram com eleitores sobre a volta da Nova Feira, idealizada por Weslei, e os projetos que pretendem desenvolver para Itaguaí. À tarde, seguiram para Coroa Grande, onde fariam uma caminhada. O candidato do PSB esteve pela manhã na feira, acompanhado de sua equipe e do ex-prefeito Weslei Pereira. Falaram com eleitores sobre a volta da Nova Feira, idealizada por Weslei, e os projetos que pretendem desenvolver para Itaguaí. À tarde, seguiram para Coroa Grande, onde fariam uma caminhada.

BETO DO POSTO (DC)

Publicidade

Beto do Posto (de bermuda jeans e chinelos) distribuiu panfletos e conversou com eleitores em Vila Margarida Divulgação - DC Itaguaí

O candidato do DC caminhou pelos bairros Vila Margarida e Sem terra. Nos Prédios, visitou algumas famílias. No fim do dia, reuniu-se com os membros do partido para alinhar ações de fiscalização no dia da eleição. O candidato do DC caminhou pelos bairros Vila Margarida e Sem terra. Nos Prédios, visitou algumas famílias. No fim do dia, reuniu-se com os membros do partido para alinhar ações de fiscalização no dia da eleição.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Publicidade

Donizete em Chaperó: ele fez carreata que percorreu vários bairros da cidade Divulgação - Cidadania Itaguaí

O candidato do Cidadania, acompanhado do seu candidato a vice, doutor Antonio, fez uma carreata que percorreu vários bairros da cidade. Durante o trajeto, obteve apoio de vários eleitores. O candidato do Cidadania, acompanhado do seu candidato a vice, doutor Antonio, fez uma carreata que percorreu vários bairros da cidade. Durante o trajeto, obteve apoio de vários eleitores.

LUCIANO MOTA (PROS)

Publicidade

Luciano posa com uma eleitora durante caminhada no Chaperó Foto: Mayra Fricks

O candidato do PROS pela manhã fez um adesivaço no seu comitê eleitoral. Logo em seguida, fez caminhada em Chaperó, onde apresentou propostas de governo para os moradores. Ele reforçou que novos projetos, como construção do condomínio Vivendas de Girassóis - construído em Chaperó Gleba A, que ele fez quando era prefeito e abrigou mais de 400 famílias - estão entre os planos de governo. O candidato do PROS pela manhã fez um adesivaço no seu comitê eleitoral. Logo em seguida, fez caminhada em Chaperó, onde apresentou propostas de governo para os moradores. Ele reforçou que novos projetos, como construção do condomínio Vivendas de Girassóis - construído em Chaperó Gleba A, que ele fez quando era prefeito e abrigou mais de 400 famílias - estão entre os planos de governo.

NISAN CÉSAR (PTB)

Publicidade

Nisan (de máscara preta) posou para fotos com eleitores e militantes na Ilha da Madeira Divulgação - PTB Itaguaí

O candidato do PTB começou o dia com uma caminhada na Ilha da Madeira. Logo depois, cumpriu alguns compromissos de agenda. No final da tarde, fez uma live para responder perguntas de eleitores. À noite, se reúne com a equipe de coordenação da campanha. O candidato do PTB começou o dia com uma caminhada na Ilha da Madeira. Logo depois, cumpriu alguns compromissos de agenda. No final da tarde, fez uma live para responder perguntas de eleitores. À noite, se reúne com a equipe de coordenação da campanha.

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

Publicidade

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

Sidney Mineiro e Amândala foram à feira no Centro conversar com eleitores Divulgação - PSOL Itaguaí

O candidato do PSOL foi à feira, no Centro, acompanhado da candidata à vereança Amândala, do mesmo partido. Ambos conversaram com eleitores e distribuíram material de campanha. O candidato do PSOL foi à feira, no Centro, acompanhado da candidata à vereança Amândala, do mesmo partido. Ambos conversaram com eleitores e distribuíram material de campanha.

Publicidade

VALLE (PL)

Valle (de camisa branca) durante caminhada no bairro Chaperó Divulgação - PL Itaguaí

O candidato do PL teve agenda movimentada. Começou cedo na tradicional feira livre no Centro, onde ele conversou com comerciantes e consumidores. “Todos os comerciantes da cidade, inclusive os feirantes sofrem com a paralisia da cidade. Isso reflete diretamente na vida de todos que vivem em Itaguaí”, disse o candidato. À tarde, Valle fez caminhada no bairro Parque Primavera. À noite, o candidato segue com reuniões em diversas localidades. O candidato do PL teve agenda movimentada. Começou cedo na tradicional feira livre no Centro, onde ele conversou com comerciantes e consumidores. “Todos os comerciantes da cidade, inclusive os feirantes sofrem com a paralisia da cidade. Isso reflete diretamente na vida de todos que vivem em Itaguaí”, disse o candidato. À tarde, Valle fez caminhada no bairro Parque Primavera. À noite, o candidato segue com reuniões em diversas localidades.

Publicidade

WALDEMAR (PDT)

Da esquerda para a direita: Kelaine, Waldemar, Beatriz (de azul claro), João Pedro (filho, atrás de Beatriz), Rafaela (de preto) - madrasta de Waldemar, Otto (filho, de camisa Levi´s), Tião (pai) e Heitor (filho) Divulgação - PDT Itaguaí

O candidato do PDT comemora com almoço em família o aniversário da sua irmã caçula Beatriz Ávila. Durante a manhã, Waldemar visitou eleitores no Bairro Brisamar, e à tarde esteve nos bairros Parque Primavera e Chaperó. O candidato do PDT comemora com almoço em família o aniversário da sua irmã caçula Beatriz Ávila. Durante a manhã, Waldemar visitou eleitores no Bairro Brisamar, e à tarde esteve nos bairros Parque Primavera e Chaperó.