Está chegando a hora da verdade para os candidatos e a hora da decisão para os eleitores Divulgação - TSE

Por Jupy Junior

Publicado 10/11/2020 00:17

ITAGUAÍ – Falta pouco para a cidade conhecer quem vão ser os seus vereadores e prefeito (a). Mas, até lá, muito candidato ainda vai gastar sola de sapato e usar de muita dedicação e disposição para levar suas ideias aos eleitores.

Para o eleitor saber como andam as campanhas, O DIA pediu às assessorias de cada um dos 14 candidatos a prefeito que enviassem informações diariamente (com foto).

O material de hoje segue abaixo. Como sempre, em ordem alfabética:

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

Agenor conversou com eleitores durante caminhada no bairro Brisamar Divulgação - PTC Itaguaí

A coordenação de campanha do candidato informa que ele fez caminhada no bairro Brisamar pela manhã.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

Aranha (ao fundo, de óculos) almoça com sua equipe de campanha em churrascaria Divulgação - Rede Itaguaí

O candidato da Rede informou: "Depois da caminhada no Centro, eu e o pessoal da minha equipe fomos almoçar na churrascaria Bicão. Conversamos sobre as estratégias nessa reta final e o almoço foi para relaxar um pouco do trabalho dessa campanha heroica que estamos fazendo. Sei que posso surpreender".

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

Alex Magrão faz sinal de positivo ao posar para a câmera dentro de um açougue, durante uma das suas caminhadas Divulgação - Republicanos Itaguaí

Pela manhã, o candidato - acompanhado do seu candidato a vice, Wladimir Quintanilha – abordaram eleitores na rodoviária e em pontos de ônibus. Em seguida, fizeram caminhada do Boteco Cadena até o Guanabara e também foram até Estrela do Céu, para depois voltarem ao Centro para mais uma caminhada.

ANA SAGÁRIO (PSL)

Ana Sagário (de máscara azul e camiseta preta) conversa com o pai, o ex-prefeito José Sagário Filho, durante caminhada de campanha Divulgação - PSL Itaguaí

A candidata do PL esteve nos bairros Piranema e Santa Cândida. Em Piranema, ela conversou com moradores e ouviu reclamações sobre a poeira, alagamentos depois de chuvas fortes, deficiência no transporte público e péssimas condições da estrada RJ-99, conhecida como Reta de Piranema. Os moradores de Piranema também relataram dificuldade com atendimento no único posto de saúde, que com a divisão territorial, ficou sob tutela de Seropédica e os moradores de Itaguaí não recebem atendimento lá. Em Santa Cândida, as reclamações foram principalmente sobre Iluminação pública e saneamento básico.

ANDRÉ AMORIM (PSC)

André Amorim durante caminhada no bairro Parque Primavera Divulgação - PSC Itaguaí

Bairro Parque Primavera pela parte da manhã. À tarde, André fez reuniões internas com sua equipe. À noite, teve uma reunião no Brisamar com grupos de trabalho e lideranças e também participou de um culto.

ARAMIS BRITO (PSB)

Aramis recebe um abraço apertado de um morador da Gleba B Divulgação - PSB Itaguaí

O candidato do PSB esteve na Gleba B, em Chaperó, junto com Weslei Pereira, e firmou o compromisso em levar mais saúde e emprego para a cidade. "Sabemos que Itaguaí precisa de muitas mudanças. Nos últimos quatro anos, nossa cidade esteve entregue àqueles que só querem roubar. Mudaremos isso. Nosso governo será sério. Vamos trabalhar pelo povo, trazendo o que de mais emergencial precisamos: saúde e emprego", afirmou Aramis.

BETO DO POSTO (DC)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Dozinete posa com eleitores e simpatizantes de sua campanha, no centro da cidade Divulgação - Cidadania Itaguaí

O candidato do Cidadania fez caminhada pelo Centro. Durante o percurso, conversou com eleitores e foi abordado por vários questionamentos e apoios ao seu programa de governo.

LUCIANO MOTA (PROS)

Luciano Mota com moradores do bairro Mangueira, onde fez caminhada Divulgação - PROS Itaguaí

O candidato do PROS fez campanha pela manhã na Mangueira e apresentou suas propostas, como melhorar o saneamento básico, a iluminação pública e o abastecimento de água para os moradores do bairro. Na parte da tarde, foi para Vila Ibirapitanga e apresentou projetos como o asfaltamento das ruas.

NISAN CÉSAR (PTB)

Nisan fez mais duas caminhada no seu dia de campanha Divulgação - PTB Itaguaí

O candidato do PTB fez duas caminhadas no seu dia de campanha: no Bairro 26 de Dezembro (pela manhã) e no Parque Primavera (à tarde). Nisan almoçou com empresários. À noite, participa de uma live com o tema "Educação e Esporte".

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

VALLE (PL)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

WALDEMAR (PDT)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.