Candidatos e eleitores estão bem perto de chegar na hora da verdade, no próximo domingo (15) Divulgação - TSE

Por Jupy Junior

Publicado 13/11/2020 22:31

ITAGUAÍ – Para o eleitor saber como andam as campanhas, O DIA pediu às assessorias de cada um dos 14 candidatos a prefeito que enviassem informações diariamente (com foto).

O material de hoje segue abaixo. Como sempre, em ordem alfabética:

Publicidade

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

O candidato da Rede esteve pelo Centro, onde, mais uma vez de megafone em punho, Aranha fez análises e se colocou como opção alternativa de voto na cidade.

Publicidade

Aranha e seu megafone se fizeram presentes pelo Centro Divulgação - Rede Itaguaí

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

Publicidade

ANA SAGÁRIO (PSL)

A candidata do PSL fez campanha no Centro. Ela conversou com o comércio de rua e os comerciantes locais, falou dos seus projetos para a educação e saúde. Um dos pontos abordados pelos comerciantes foi o pedido de menos perseguição aos camelôs e mais apoio ao comércio informal.

Muita festa e sorrisos na foto de campanha de Ana Sagário em sua passagem pelo Centro Divulgação - PSL Itaguaí

Publicidade

ANDRÉ AMORIM (PSC)

Pela manhã, o candidato do PSC fez corpo a corpo no Centro, do Calçadão ao Guanabara. À tarde, fez uma caminhada no Mazomba. À noite, fez uma reunião com todos os candidatos a vereador e apoiadores no Cochicho Festas. Foi a última reunião geral da campanha antes da carreata, no sábado. André ainda fez essa noite uma live com o tema “combate à corrupção”.

André fez reunião à noite com apoiadores e candidatos a vereador Divulgação - PSC Itaguaí

Publicidade

ARAMIS BRITO (PSB)

O candidato do PSB fez campanha no Calçadão acompanhado do ex-prefeito Weslei Pereira. Eles falaram com eleitores sobre as propostas para a área da saúde, como o novo Hospital Municipal, e algumas ideias futuras.

Aramis (de camisa clara) e Weslei cumprimentam eleitor de bicicleta no Calçadão Divulgação - PSB Itaguaí

Publicidade

BETO DO POSTO (DC)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

Publicidade

LUCIANO MOTA (PROS)

Luciano Mota pela manhã fez campanha no Centro e discursou para os moradores. Na parte da tarde, finalizou o dia em Chaperó.

Luciano Mota discursa para moradores em Chaperó Divulgação - PROS Itaguaí

Publicidade

NISAN CÉSAR (PTB)

O candidato do PTB fez uma caminhada pela manhã no Parque Primavera, em Chaperó. Depois, almoçou com empresários. À tarde, reuniu-se com a coordenação de campanha. À noite, participa de uma live.

Nisan esteve no Parque Primavera, em Chaperó, onde fez caminhada Divulgação - PTB Itaguaí

Publicidade

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

Publicidade

VALLE (PL)

O candidato do PL disse que “a expectativa é grande e a emoção é enorme”. Foi esse o sentimento, segundo ele, ao caminhar pelas ruas do Centro e Engenho. “ A melhor parte da campanha é o contato direto com a população. Conseguimos ter a noção exata da nossa responsabilidade. Mudar para melhor a vida das pessoas, esse é o compromisso”, afirmou. À noite, Valle recebeu muitos eleitores no seu comitê, no Centro, para uma reunião em que ele discursou sobre sua experiência na vida pública e suas propostas para o governo que pretende fazer na cidade.

Babi, Valle e Maria Bonita se divertem em evento de campanha do candidato do PL Divulgação - PL Itaguaí

Publicidade

WALDEMAR (PDT)

O candidato do PDT teve agenda cheia. Pela manhã, reuniu-se com colaboradores de uma grande empresa local e realizou visita em uma empresa de reciclagem. No início da tarde, teve reuniões com equipe de campanha no comitê do partido. A partir das 16 horas, realizou um grande desfile temático com seus apoiadores, com saída do Parque Municipal e rodando as principais ruas do Centro. No desfile, havia representação dos assuntos que mobilizam a atuação política do vereador, como apoio ao esporte, proteção ao meio ambiente etc.

Waldemar posa com catadores de material reciclado durante desfile pelo Centro Divulgação - PDT Itaguaí