ITAGUAÍ – Pontuada por momentos de tensão e de indefinição, a campanha eleitoral em Itaguaí chega ao fim com uma grande pergunta que ronda a cabeça de todos os envolvidos: quem será o prefeito (ou será uma prefeita?) e quem serão os 11 vereadores que vão assumir seus cargos em 1º de janeiro de 2021? Somente cerca de duas horas depois de encerrada a votação, às 19h de domingo (15), é que se começa a entender que escolhas o eleitorado de Itaguaí fez. Até lá, é claro, os candidatos empreendem seus últimos esforços para que suas mensagens alcancem os corações e mentes dos cidadãos.

A fim de obter um balanço e de medir o grau de confiança, O DIA fez duas perguntas aos 14 candidatos a prefeito. A primeira é relativa à avaliação da campanha. A segunda é sobre que resultado o candidato espera obter no pleito. As respostas seguem abaixo, em ordem alfabética de postulantes. Apenas um candidato não respondeu: Rubem Vieira (Podemos).

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

AVALIAÇÃO: “Campanha muito boa, as pessoas me receberam bem, estão dizendo que vou ganhar. Estou sendo muito atacado por fake news. Apesar disso, não achei a campanha difícil, tem sido muito gostoso participar”.

EXPECTATIVA: “Vitória, na certa. Não tenho dúvidas de que sairei vitorioso”.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

AVALIAÇÃO: “Foi uma campanha feita no gogó, de rua em rua. Minha motivação foi acabar com o domínio dos poderosos corruptos. Fiz tudo com poucos recursos, para mostrar que pessoas menos favorecidas podem e devem participar da vida política, empreendendo suas próprias candidaturas”.

EXPECTATIVA: “Acho que vou surpreender”.

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

AVALIAÇÃO: “Alcançamos o objetivo. Fizemos isso durante dois anos para mobilizar a sociedade civil. Foi uma campanha limpa, sem dinheiro, com ideias e propostas. Vencemos independente de resultado. Estou com o sentimento de dever cumprido”.

EXPECTATIVA: “Convicção de que vamos vencer. O jogo ainda está embolado. Somos desconhecidos, mas quando as pessoas nos conhecem passam a acreditar. A aceitação foi crescente durante a campanha”.

ANA SAGÁRIO (PSL)

AVALIAÇÃO: “Encerro a minha campanha com a sensação de dever cumprido. Fizemos uma campanha linda, focada em olhar olho no olho cada eleitor. Andei toda Itaguaí, conversei e ouvi os problemas de cada lugar que visitei. Me senti muito acolhida! Mas também senti a desesperança do nosso povo e isso aumentou ainda mais o meu senso de responsabilidade. Nossa campanha cumpriu sua missão: olhar nossos eleitores nos olhos e reacender neles a esperança de que sim, é possível ter uma Itaguaí com qualidade de vida e oportunidades para todos”.

EXPECTATIVA: “Será uma grande honra para mim ser a primeira mulher a assumir o cargo de prefeita e eu minha expectativa é de que isso motive muitas outras mulheres a buscarem o seu espaço em todos os lugares, principalmente na política”.

ANDRÉ AMORIM (PSC)

AVALIAÇÃO: “Foi uma campanha acima de tudo limpa, de exposição de plano de governo, sem atacar adversários. Procuramos demonstrar que eu sou um candidato preparado para elevar Itaguaí a um ótimo patamar na qualidade de vida dos cidadãos”.

EXPECTATIVA: “A partir de segunda-feira começaremos a preparar a o renascimento da cidade de Itaguaí”.

ARAMIS BRITO (PSB)

AVALIAÇÃO: “A campanha foi excelente. Acho que fui o candidato que mais esteve nas ruas. O povo me entende, me conhece. Não tenho rejeição, isso é extraordinário”.

EXPECTATIVA: “Uma votação expressiva para conseguirmos uma vitória e recomeçar o que foi interrompido em 2016. Vou ouvir a população para depois agir, como sempre fiz”.

BETO DO POSTO (DC)

AVALIAÇÃO: “Nossa campanha começou simples, mas com muita garra. Recebemos apoio de várias pessoas e levaremos conosco novas amizades e a certeza que fomos a opção mais democrática, sem estereótipos, olhando para cada um com muito carinho. O ponto negativo foi ver que as propostas eram abafadas por bandeiras e ataques aos candidatos. Temos a certeza de que no campo das ideias iríamos ganhar o coração do povo”.

EXPECTATIVA: “Para amanhã esperamos que o povo dê seu voto conforme sua ideologia e levem em conta as propostas possíveis para a cidade. Qualquer um dos seis primeiros colocados pode vencer”.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

AVALIAÇÃO: “Foi uma campanha sem ataques aos adversários, ao contrário de muitas outras. Foi a que contou com o melhor plano de governo, que é a voz do povo de Itaguaí, um clamor popular. Correspondemos ao que o povo nas ruas esperava”.

EXPECTATIVA: “Desta vez, Itaguaí vai ganhar as eleições. Estou confiante na vitória. Juntos iremos construir uma nova cidade”.

LUCIANO MOTA (PROS)

AVALIAÇÃO: “Minha trajetória tem sido a mesma da campanha de 2012. Tentamos levar a verdade da história para a população. Onde estive recebi carinho do povo”.

EXPECTATIVA: “Alcançar a maioria e vencer as eleições, fazer história novamente”.

NISAN CÉSAR (PTB)

AVALIAÇÃO: “Minha campanha foi maravilhosa. Conseguimos interagir bastante com o eleitor por meio das redes sociais. Fomos a candidatura que durante 45 dias mostrou dois projetos diferentes por dia, com consistência e responsabilidade. Não atacamos ninguém. Lado negativo: o partido só mandou 20% dos recursos do que havia se comprometido conosco”.

EXPECTATIVA: “Em todas as pesquisas a que tive acesso apareço empatado tecnicamente entre os quatro primeiros colocados. Isto nos dá a esperança de uma vitória”.

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

O candidato não atendeu a reportagem.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

AVALIAÇÃO: "A campanha do PSOL em Itaguaí praticamente não existiu. Não tivemos apoio do diretório municipal e nem do estadual. Fizemos uma campanha com R$ 6.100 e lutamos para poder nos manter de pé até o final. Foi uma lástima".

EXPECTATIVA: “Espero que a população vote com consciência e que o resultado seja o melhor para cidade. Agradeço pela oportunidade. Que depois do dia 15 tenhamos uma cidade melhor para todos”.

VALLE (PL)

AVALIAÇÃO: “Fizemos uma campanha propositiva e limpa. Com poucos recursos, mas com muito calor humano. Preferi caminhar e conversar diretamente com os sofridos moradores de Itaguaí levando a nossa mensagem e compromisso de dias melhores com oportunidades para todos”.

EXPECTATIVA: “Por tudo que vi e vivi nessa campanha tenho certeza de que o povo de Itaguaí vai me dar a oportunidade para tirar nossa cidade dessa situação de abandono que vivemos”.

WALDEMAR (PDT)

AVALIAÇÃO: “A campanha foi muito positiva. Estamos há oito anos com propostas e conhecimento político profundo sobre as necessidades desta cidade. Fizemos uma campanha limpa, transparente, não loteamos a prefeitura, não negociamos nenhuma secretaria em troca de apoio político ou suporte financeiro”.

EXPECTATIVA: “Estou muito otimista. Estou na quarta campanha, adquiri maturidade, o número de candidatos me favorece. A maioria ainda não decidiu seu voto, por isso e por acreditar que fiz boa campanha, ainda estou no páreo e com certeza e vou sair vitorioso”.