Plenário da Câmara: cadeiras em disputa são 11 Jupy Junior

Por Jupy Junior

Publicado 15/11/2020 20:36 | Atualizado 15/11/2020 21:00

ITAGUAÍ – Com 22,09% das urnas apuradas até o momento, a disputa pela vereança está a todo vapor. Candidatos do Partido Liberal – dois deles vereadores de mandato – lideram as quatro primeiras posições. O segundo colocado, Guilherme Farias, é filho do vereador Carlos Kifer, há vários mandatos na Câmara.

Dos 11 primeiros colocados (este é o número de cadeiras em disputa), cinco são vereadores que já têm mandato na Casa Legislativa.

Além de Guilherme e Rachel, as novidades são Zeca do Estrela (PTB), Robson Kadosh (PSL), Coxinha do Piranema e Fabinho Taciano (ambos do PRTB).

O resultado parcial em Itaguaí em relação à vereança é o seguinte:

1 – RACHEL SECUNDO (PL) – 416 votos

2 – GUILHERME FARIAS (PL) – 372 votos

3 – FABINHO (PL) – 355 votos

4 – GENILDO GANDRA (PL) – 329 votos

5 – GIL TORRES (PSL) – 321 votos

6 – ZECA DO ESTRELA (PTB) – 214 votos

7 – HAROLDO JESUS (PV) – 212 votos

8 – ROBSON KADOSH (PSL) – 209 votos

9 – COXINHA DO PIRANEMA (PRTB) – 205 votos

10 – FABINHO TACIANO (PRTB) – 192 votos

11 – REINALDO DO FRIGORÍFICO (PL) – 188 votos