Fachada do hotel, que fica bem na entrada da cidade de Itaguaí Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 18/11/2020 15:46 | Atualizado 18/11/2020 15:48

Tulip Inn em Itaguaí, promove sua campanha de Black Friday entre os dias 27 e 30 de novembro de 2020. Os descontos vão de 10 a 40%. Para participar, é preciso efetuar as reservas on-line no site da campanha: ITAGUAÍ – A rede Louvre Hotels Group – Brazil, que responde peloem, promove sua campanha deentre os dias 27 e 30 de novembro de 2020. Os descontos vão de 10 a 40%. Para participar, é preciso efetuar as reservas on-line no site da campanha: www.louvrehotelsgroup.com.br/black-friday-2020

A hospedagem tem validade a partir de 28 de novembro de 2020, com encerramento em 30 de junho de 2021, café da manhã incluso e cancelamento gratuito até 48h antes do check-in, conforme condições disponíveis no site da campanha. O objetivo é também aquecer os setores turístico e hoteleiro impactados pela pandemia de Covid-19.

Conforto, eficiência e protocolos de segurança sanitária internacionais garantem uma hospedagem satisfatória no Tulip Inn Itaguaí Divulgação

Os descontos variam de acordo com o período desejado. Crianças até sete anos são cortesia, desde que se hospedem nos quartos dos pais e ocupem as camas disponíveis sem cobrança adicional. Para obter mais informações sobre hospedagem de crianças, pets e camas extras, entre em contato com o respectivo hotel antes de reservar.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Para adaptar-se às exigências do cenário de pandemia de Covid-19 e elevar a segurança dos hóspedes, a rede Louvre Hotels Group – Brazil mantém seus procedimentos de segurança da rede, conforme as orientações dos órgãos de saúde e governamentais. A fim de evitar aglomerações, apenas parte dos quartos para hospedagem está disponível e alguns serviços estarão limitados. Os novos procedimentos completos estão descritos na Cartilha de Compromisso de Saúde e Segurança da rede Louvre Hotels Group e pode ser acessado em Para adaptar-se às exigências do cenário de pandemia de Covid-19 e elevar a segurança dos hóspedes, a rede Louvre Hotels Group – Brazil mantém seus procedimentos de segurança da rede, conforme as orientações dos órgãos de saúde e governamentais. A fim de evitar aglomerações, apenas parte dos quartos para hospedagem está disponível e alguns serviços estarão limitados. Os novos procedimentos completos estão descritos na Cartilha de Compromisso de Saúde e Segurança da rede Louvre Hotels Group e pode ser acessado em https://www.louvrehotelsgroup.com.br/cartilha-de-compromisso-covid19

“Esse pode ser um bom momento para planejar as próximas viagens com vantagens e flexibilidade. Acreditamos que as opções de destino nacionais estarão mais em alta na retomada do turismo. Ao se sentir seguro novamente para viajar, nosso cliente poderá aproveitar seu hotel favorito com esse desconto especial da campanha Black Friday 2020. Por isso, a rede Louvre Hotels Group – Brazil investiu em uma infraestrutura prática e eficiente para atender ao público que busca lazer ou compromissos de negócios, oferecendo uma opção de serviço diferenciado e funcional”, destaca o CEO da rede no Brasil, Paulo Michel.

