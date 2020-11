Servidores logo notaram o erro e ficaram desconfiados com valores a mais no portal Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 18/11/2020 16:35 | Atualizado 18/11/2020 16:37

ITAGUAÍ – Vários servidores de Itaguaí ficaram bastante surpresos com os valores dos seus vencimentos de outubro quando realizaram consulta no Portal da Transparência da Prefeitura de Itaguaí na noite de terça-feira (17). Conforme muitos relatos em redes sociais, os valores apareceram dobrados. “Quem me dera ter recebido o que consta no site, quero saber o que houve”, disse uma internauta. Outro comentou: “Meu salário está dobrado no portal da transparência, mas na minha conta só chegou a metade mesmo”.

A Prefeitura de Itaguaí emitiu a seguinte nota no final da tarde desta quarta-feira (18): “A Prefeitura de Itaguaí informa que houve uma simulação do pagamento do décimo terceiro e esta simulação, erroneamente, foi considerada paga (quitada) pelo sistema de folha de pagamento. Este problema aconteceu em todos os municípios que utilizam o sistema da Betha (empresa especialista em softwares para gestão pública). A empresa está trabalhando na correção. A Prefeitura de Itaguaí foi a primeira a ser reparada. Assim, o problema já foi solucionado”.