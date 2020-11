Rubem Vieira usou sua página pessoal para comunicar parceria com CBF em projeto social que envolve futebol Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 19/11/2020 11:28

ITAGUAÍ – O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos), anunciou nos primeiros minutos desta quinta-feira (19), na sua página pessoal no Facebook, que esteve na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com o deputado estadual Bebeto (também do Podemos) a fim de buscar parcerias. O prefeito não disse exatamente em que dia a visita aconteceu, mas anunciou a implementação em Itaguaí do projeto social “Gol do Brasil”, mantido pela CBF com apoio da Unesco. Em outra postagem, minutos depois, o prefeito publicou um vídeo com o deputado em que ambos comemoram a parceria com a entidade.

A postagem de Vieira tem o seguinte texto: “Eu tenho uma novidade incrível para compartilhar com vocês hoje. Fui à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) com o deputado estadual Bebeto, em uma reunião com Walter Feldman, o secretário-geral da CBF para trazer para Itaguaí o projeto social Gol do Brasil. Esse é um projeto incrível de esporte, que vai atender cerca de mil crianças na primeira fase, e 2.500 crianças até a segunda fase. O Gol do Brasil já funciona em Teresópolis e em outros municípios e agora vai impactar a nossa cidade. Estamos acertando os últimos detalhes e em breve as nossas crianças serão inseridas no futebol”.

Publicidade

No vídeo, o prefeito diz que foi à CBF buscar parcerias e que uma delas já vai trazer frutos (embora sem data anunciada). Vieira agradece e diz que o deputado estadual é o padrinho da iniciativa. Bebeto diz no vídeo: “É um projeto que tem a chancela da CBF, vai mudar a vida de muitos meninos. Nem todos vão ser jogadores de futebol, o mais importante é preparar o cidadão de bem, transformar a vida desses meninos, dar oportunidade para eles, a falta de oportunidades é que leva os meninos a entrarem no tráfico e nas coisas ruins. É um projeto que com certeza vai mudar a vida de muitos”.

CIDADANIA E EDUCAÇÃO

O projeto mencionado pelo prefeito em uma das postagens, o “Gol do Brasil”, existe desde 2017. Segundo informações do site da CBF, a missão do projeto é “promover cidadania e educação por meio do futebol”. Para isso, são seguidos os critérios das dez habilidades de vida estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), agência também ligada à ONU: autoconhecimento, relacionamento interpessoal, pensamento crítico, pensamento criativo, empatia, resolução de problemas, tomada de decisão, manejo de emoções, manejo de estresse e comunicação eficaz.

Publicidade

Rubem Vieira (ao centro) com Walter Feldman (secretário geral, à esquerda) e Bebeto (à direita): busca de parcerias e anúncio de projeto Reprodução internet

Ainda segundo a CBF, a metodologia para o desenvolvimento desta interação social pode ser implementada com treinamentos de futebol de campo, salão, praia ou society. Além da prática esportiva, os estudantes contam ainda com acompanhamento psicológico e assistência social para auxiliar no ensino das habilidades de vida. Todas as unidades também fornecem aos participantes uniformes, equipamentos esportivos e alimentação.

Publicidade

Segundo informações sobre o projeto no site da Unesco, além das crianças e dos adolescentes atendidos, o Gol do Brasil também visa à formação de professores capacitados para trabalhar com essa faixa etária. Também de acordo com a mesma fonte, o projeto é financiado pelo Legado Copa do Mundo Brasil de 2014, pela CBF e por administrações municipais, e já está em pleno funcionamento em Belém (PA), Recife (PE), São Paulo (SP), Ribeirão Pires (SP) e Teresópolis (RJ).