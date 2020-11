Comerciantes tentam, há 15 dias, uma posição da prefeitura sobre o bueiro fétido Foto do leitor

Por Jupy Junior

Publicado 23/11/2020 17:32

ITAGUAÍ – Avenida Deputado Octávio Cabral, 115. Um endereço que fica no coração da cidade de Itaguaí, repleto de estabelecimentos comerciais, em frente ao conhecidíssimo Posto Vanilda e à Eletrônica Kiva. Pois é neste ponto tão nobre do comércio que há 15 dias os comerciantes, clientes destes e cidadãos que por ali caminham são obrigados a conviver com fedor, ratos e o constrangimento de lidar com uma situação insalubre e desagradável por inoperância da prefeitura. Um bueiro de onde vaza esgoto e que incomoda, irrita, revolta e surpreende quem ali trabalha ou por ali passa.

Entupido e vazando esgoto em pleno Centro de Itaguaí, com comércio de comida próximo Foto do leitor

Os donos dos estabelecimentos já acionaram o poder público via secretaria de Obras. Uma pessoa atendeu e disse que tomaria providências. E nada aconteceu. Há inclusive um caminhão Vacol, especializado nesse tipo de serviço, à disposição da prefeitura. Mas, até agora, nada.

O esgoto a céu aberto sai do bueiro em frente ao número 115 e desemboca no bueiro em frente ao número 95. Bem no Centro. Bem no comércio. Com lanchonetes próximas.

O DIA enviou um pedido de explicações à prefeitura sobre o motivo na demora da execução do serviço. Não recebeu resposta até a publicação desta matéria.