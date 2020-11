A Vale atua em Itaguaí e Mangaratiba, e divulgou ações que desenvolve junto a pescadores artesanais Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 25/11/2020 17:28 | Atualizado 25/11/2020 17:29

ITAGUAÍ - A empresa Vale divulgou que especialistas se reuniram virtualmente (por causa da pandemia) na segunda-feira (23), no III Fórum do Mar. O evento teve como temas a Década dos Oceanos e as ações da Vale na Baía de Sepetiba.

Para Vitor Libanio, gerente de Sustentabilidade da Vale, essa foi uma oportunidade para fomentar a discussão em torno do desenvolvimento sustentável. "Acreditamos que eventos como esse contribuem na busca por soluções integradas. Desejamos nos aproximar cada vez mais de agendas voltadas à preservação hídrica, como o Pacto pela Mar e iniciativas da Unesco", diz.

Entre os participantes estava Glauco Kimura de Freitas, oficial de projetos de Ciências Naturais da Unesco Brasil. Ele esclareceu os objetivos da Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável.

Representantes da Vale apresentaram as principais ações da empresa no território. Dentre as iniciativas destacadas está o Programa de Apoio à Geração e Incremento de Renda (AGIR) da Fundação Vale, que atua com grupos de empreendedores dos municípios de Itaguaí e Mangaratiba, compostos por pescadores artesanais e suas famílias.