A Unidade Básica de Saúde do Centro é uma das participantes da ação em prol da data de Luta contra a Aids Divulgação - Prefeitura de Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 30/11/2020 16:02

ITAGUAÍ - No próximo dia 1º de dezembro, comemora-se o Dia Mundial de Luta contra a Aids e a Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará atividade especial em algumas unidades básicas de saúde da cidade. Haverá uma ação planejada pelo programa municipal IST/AIDS (Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids), sob coordenação da Vigilância Epidemiológica para celebrar o dia de luta.

Infelizmente, de acordo com dados do Boletim Epidemiológico de HIV/Aids de 2019, do Ministério da Saúde, publicado em dezembro do ano passado, os casos de contaminação têm aumentado em todo o país, especialmente entre os mais jovens. De 2007 até junho de 2019, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 300.496 casos de infecção pelo HIV (vírus causador da Aids) em todo o país.

Para ajudar a reduzir os números alarmantes, as unidades de saúde vão realizar testes rápidos para detecção do vírus HIV, com entrega de laudo, aconselhamento para o usuário e distribuição de kits com camisinhas e gel lubrificante.

As UBSs para quem quiser fazer o teste são as seguintes: Odenit Maia, Ibirapitanga, Santa Cândida, Teixeira, Ilha da Madeira, Engenho, Vila Margarida, Califórnia, Centro, Vila Geny e Coroa Grande. A ação acontecerá no período de funcionamento das unidades, de 8h às 17h.