Torre é importante para a refinaria de Betim, Minas Gerais Divulgação - Nuclep

Por Jupy Junior

Publicado 01/12/2020 15:38 | Atualizado 01/12/2020 15:40

ITAGUAÍ - A Nuclep iniciou a etapa final de montagem da Torre Regeneradora de DEA (dietanolamina), um equipamento estratégico para a Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, Minas Gerais.

O tratamento DEA é um processo específico para remoção de H2S, um dos agentes de riscos encontrados em alguns campos de petróleo. Ele também remove CO2, que eventualmente pode ser encontrado na corrente gasosa.

A torre pesa aproximadamente 16 toneladas, tem 20.280 mm de comprimento e 1.700 mm de diâmetro interno. Sua fabricação começou no final de 2019, e, mesmo com os percalços causados pela pandemia, a Nuclep faz o possível para honrar o prazo de entrega, que é janeiro de 2021. No início de dezembro de 2020, o projeto está 75% concluído.

A entrega do equipamento à Petrobrás ajuda a consolidar a Nuclep no setor nacional de Óleo e Gás, o que é bastante significativo dada a intenção do Ministério de Minas e Energia: a de que o Brasil esteja entre os cinco maiores produtores de Petróleo e Gás do mundo até o ano de 2030.