Proeis empreendeu perseguição e conseguiu apreender armas ilegais depois de briga em família Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 22:20 | Atualizado 01/12/2020 22:21

ITAGUAÍ – Os policiais do Segurança Presente Itaguaí estavam a postos na esquina das ruas Joaquim Nabuco com Visconde de Mauá, no bairro Califórnia, na tarde desta terça-feira (1) quando um homem passou pelo local gritando e apontando para uma Saveiro de cor branca. Segundo ele, o motorista estava armado. A guarnição começou uma perseguição que foi bem-sucedida, pois fez a abordagem ao veículo. No interior do carro a polícia descobriu três espingardas: uma calibre 22, outra calibre 28, e uma de ar comprimido. Havia também 412 munições de calibre 22 e um cartucho de munição de calibre 28.

O homem que avisou à polícia sobre as armas e o dono da Saveiro branca são irmãos e procediam a uma acalorada discussão. Ambos foram levados para a 50 DP, e o que portava as armas ilegalmente foi preso. A Saveiro foi entregue depois ao cunhado do preso.