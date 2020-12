Menor disse que fazia monitoramento para área dominada pelo CV Divulgação - 24º BPM

ITAGUAÍ – Policiais militares da Operação Itaguaí Presente faziam patrulha por volta das 6h30 de quarta-feira (2) na Avenida Euvira Ciuffo Cicarino, no bairro Vila Margarida, e notaram um adolescente em atitude suspeita no local. O jovem aparentou nervosismo ao notar o policiamento, por isso os agentes fizeram a abordagem e encontraram com ele um rádio transmissor e R$ 77. No equipamento estava colado um adesivo com um brasão e a inscrição “Sem Terra / Medellín” – fazendo alusão à comunidade do bairro Vista Mar e à segunda maior cidade da Colômbia.

O rádio com o adesivo: brasão e menção à cidade que foi a sede do famoso cartel de drogas Divulgação - 24º BPM

Medellín é famosa por ter sido a sede do Cartel de Medellín, uma rede de traficantes de drogas muito bem organizada. O cartel operou na Colômbia, Bolívia, Peru, Honduras, Estados Unidos, Canadá, Brasil e na Europa entre os anos de 1972 e 1993.

Ao ser indagado, o menor de 16 anos informou que faz monitoramento para a área dominada pela facção criminosa "CV". Ele foi conduzido à 52a DP, Central de Flagrantes, onde foi autuado por fato analógo à Associação para o Tráfico de Drogas.