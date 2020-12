População sofre com falta de água constante em vários bairros de Itaguaí Istockphoto

Por Jupy Junior

Publicado 04/12/2020 20:12

ITAGUAÍ – O problema crônico de falta de água em Itaguaí ganhou mais um capítulo desde a semana passada, quando os relatos de problema no abastecimento começaram a se acumular na internet. Grupos de Facebook que têm a cidade como tema dedicaram postagens e os itaguaienses informaram algumas das ruas e bairros nos quais a água começou a rarear ou cujo abastecimento nunca foi regular. Com esse calor, o problema se torna um tormento na vida de muita gente.



Eis as ruas relatadas pelos seguidores de uma das páginas: Avenida Bahia, Ibirapitanga (Sase Califórnia); Rua Mazomba (Chaperó); Rua Sebastião Vieira de Carvalho (antiga São José, bairro Montserrat); Rua Nossa Senhora da Glória (Montserrat); Rua Alzira Feital (Vila Margarida); Rua Professora Máxima Barcelos Gonçalves Rosa (Jardim Weda); Rua Nova York (Jardim América); Rua São Francisco (Califórnia); Avenida Itaguaí (Engenho); Rua Coronel Costa Pereira (Sase); Rua Jonas Costa Pereira (Parque Paraíso); Rua Arabela Rangel Pereira (Engenho); Rua Argentina (Jardim América); Rua Cândido Cardoso Mendonça (Engenho); Estrada Ari Parreiras (Engenho); Rua Osvaldo José Pereira Filho (Jardim Laiá).



CEDAE EXPLICA

Por meio de sua assessoria de comunicação, a Cedae informou à reportagem que o abastecimento já está em processo de normalização. A causa da irregularidade no fornecimento de água se deu por causa de um reparo emergencial de vazamento em tubulação. Segundo a nota, “qualquer redução no abastecimento é pontual, e nestes casos, pedimos que seja informado endereço para que possamos enviar equipe”. A empresa lembra que clientes da Cedae podem solicitar os serviços da Companhia pelo telefone 0800-282-1195.



A Cedae também respondeu a respeito de algumas das ruas mencionadas: “A Rua São Francisco foi atendida por caminhão-pipa nesta quinta-feira (3), e terá o abastecimento reforçado por manobra. Com relação aos endereços no bairro Jardim América, são atendidos por manobra e não ficaram sem abastecimento: técnicos mediram as pressões nas ruas citadas e identificaram pressões a partir de 6 m.c.a.. Porém, alguns imóveis de dois pavimentos possuem apenas reserva de água (caixa d'água) no terraço, o que dificulta o abastecimento quando há oscilação na pressão”.



BOOSTER E RESERVATÓRIO

Há cerca de quatro anos a obra da estrutura que receberá um booster (uma espécie de bomba) em Chaperó está concluída. Segundo a Cedae, ainda é necessário adquirir o equipamento cuja função é pressurizar para bombear a água para o reservatório Estrela do Céu. Mas esta máquina, ainda conforme a empresa, está em processo de licitação.