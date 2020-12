Fiscais fazem vistoria em supermercado: estabelecimentos estavam em desacordo com a legislação Divulgação - Procon-RJ

Por Jupy Junior

Publicado 05/12/2020 09:25

ITAGUAÍ - O Procon Estadual do Rio de Janeiro informa que realizou ação de fiscalização na segunda, terça e quarta-feira (30/11, 01 e 02/12) em bancos, supermercados, drogarias e lojas de atacados em cinco municípios, dentre eles Itaguaí. De acordo com a fiscalização, na cidade houve problemas de inobservância da lei no banco Itaú, no supermercado Super Rede, na drogaria Santo Agostino e no atacadista Mala Cheia.

Em uma das filiais do Itaú (rua Doutor Curvelo Cavalcante, 355 – Centro), os agentes do Procon notaram que os consumidores esperaram três horas para entrar na agência. Além disso, o Procon afirma que o banco não estava autenticando os boletos pagos e não havia funcionários para orientar os clientes.

Publicidade

Os fiscais também anotaram irregularidades no supermercado Super Rede (Estrada Mazomba, S/N, qd 30, lt 01, Centro): 48 quilos de carne sem data de manipulação e validade; seis quilos de carne pré-moída (vedado por lei, pois a moagem deve ser feita na presença do consumidor); ausência de balança de precisão para que o cliente consulte o peso das mercadorias e falta de demarcação no chão para manter o distanciamento social.

Na drogaria Santo Agostino (Rua Paulo de Frontin, 253 – Centro), o informe do Procon aponta que certificado de responsabilidade técnica estava desatualizado, sem o nome do farmacêutico responsável. Também não havia a revista PMC, que mostra os valores máximos que podem ser cobrados pelos medicamentos, nem a informação relativa ao meio de pagamento para recarga de celular.

Publicidade

O atacadista Mala Cheia (Rua Dr. Curvelo Cavalcanti, 618 - Centro ) também recebeu a vistoria dos técnicos, que observaram problemas estruturais, ausência de cartaz informando a proibição de venda de bebidas alcoólicas à menores, falta do cartaz com telefone e endereço do Procon-RJ e inexistência de caixa preferencial.

Sem qualquer irregularidade notada pelos fiscais, o Super Compras (avenida Prefeito Isoldackson de Brito, 268, qd 43, lt 24 - Vila Margarida) também foi vistoriado em Itaguaí.