Ainda não foi divulgado boletim médico com o estado de saúde do Prefeito Rubem Vieira Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 05/12/2020 12:55 | Atualizado 05/12/2020 12:55

ITAGUAÍ – O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos), está internado no hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, no leito 17 do Centro de Terapia Intensiva (CTI), que fica no subsolo do prédio. A informação ainda não foi confirmada pela prefeitura, mas fontes disseram que a internação ocorreu neste sábado (5).

Ainda na sexta (4), o prefeito publicou na sua página pessoal do Facebook o seguinte texto: “"Passando aqui para tranquilizar vocês e dizer que estou me recuperando bem. Essa é uma doença que realmente inspira cuidados, continuo seguindo orientações médicas e já me sinto melhor”. Na mesma postagem, o prefeito agradeceu as mensagens enviadas por cidadãos e, em especial, ao vice-prefeito Valtinho Almeida que, segundo ele, tem representado o governo.

Publicidade

A reportagem solicitou à prefeitura um boletim recente sobre o estado de saúde do prefeito, mas ainda não obteve resposta.