ITAGUAÍ – Desde que o prefeito de Itaguaí Rubem Vieira foi internado (no sábado, 5) não houve qualquer manifestação da prefeitura em seus canais oficiais ou qualquer resposta ao pedido da reportagem por informações sobre o estado de saúde do chefe do executivo municipal. Porém, nesta segunda-feira (7), o vereador Valter Almeida Matos da Costa (Podemos) publicou em sua página na rede social Facebook que o prefeito “está bem e se recuperando”. O vereador, que foi eleito vice-prefeito na última eleição, disse ainda na postagem que Vieira “já foi transferido para o quarto, está sem sintomas e aguarda negativar o vírus, que já está em sua fase final”. Valter acrescentou que o prefeito “em breve estará de volta às suas atividades”.

Rubem Vieira foi internado no sábado (5) no Centro de Terapia Intensiva do hospital Casa de São Bernardo, na Barra da Tijuca, em consequência de Covid-19. Na sua página no Facebook, Vieira anunciou no dia 1º de dezembro que havia testado positivo para o vírus. Três dias depois (sexta-feira, 4), por meio da mesma página, publicou às 17h29 que estava "se recuperando bem". Esta é a última postagem que consta na página pessoal de Vieira.

Assim como a assessoria de comunicação da prefeitura, o hospital onde o prefeito está internado não atendeu à reportagem e não emitiu ou divulgou boletins sobre o seu estado de saúde especificando os motivos da internação e procedimentos, além de identificar a equipe médica responsável pelo atendimento.

