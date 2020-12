Rubem Vieira exibe máquina que a primeira-dama Jéssica usou para renovar o visual do prefeito: em casa, embora sem anúncio oficial Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 14/12/2020 23:46 | Atualizado 15/12/2020 12:52

ITAGUAÍ – Da mesma forma como foi internado no hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, em 5 de dezembro, o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, voltou para casa: sem anúncio oficial. Como tem feito já há algum tempo, Vieira tem concentrado a sua comunicação pela sua página pessoal no Facebook. Sem ter dito quando recebeu alta do hospital, as pessoas que acompanham o prefeito puderam compreender essa nova condição quando se depararam com a postagem feita nesta segunda-feira (14), às 11h14. Rubem diz: “Elas dão jeito em tudo mesmo... Já que eu não posso ir ao barbeiro, minha esposa decidiu cuidar de mim e cortar meu cabelo em casa mesmo. Não é que ficou bom? Com a ajuda de Deus e com as orações de vocês estou vencendo o Covid. Agora falta pouco para eu estar 100% recuperado. Não esqueçam de se cuidar. A prevenção é o melhor remédio! Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a nossa Itaguaí!”.

Logo abaixo do texto, a foto que confirma a alta hospitalar e a sequência do tratamento em casa: Rubem exibe a máquina de cortar cabelo tendo ao seu lado a primeira-dama de Itaguaí, Jéssica Sabino , sorridente.

Ainda no domingo (13), Rubem já havia dado a entender que tinha obtido alta do hospital e que estava em casa ao postar o seguinte texto: “Olá amigos! Hoje, domingo, me peguei tomando café com leite com minha esposa em fase de recuperação da Covid. Graças a Deus estou bem melhor. Agradeço a todos pelas orações, ainda não consegui responder as mais de 3 mil msg no WhatsApp. Agradeço de coração cada mensagem, cada oração, cada gesto de carinho”.

No dia 8 de dezembro, o prefeito divulgou um vídeo em que disse: “Nós vamos ter tudo dentro do nosso hospital, já estou cobrando por videoconferência. Ainda não estou 100%, mas já estou trabalhando, já estou atrás dos nossos deputados, do nosso senador, pedindo ajuda para muito em breve ter todos os exames necessários para vencer a luta contra a Covid”.

No dia seguinte, divulgou novo vídeo em que disse: ““Após duas semanas de tratamento, venho agradecer as inúmeras mensagens e orações por minha reabilitação. Ainda estou em recuperação e, por isso, não consegui responder todas as mensagens recebidas. Devemos manter os cuidados para prevenir a contaminação. A pandemia ainda não acabou. Vamos nos cuidar! Que Deus abençoe a você e a nossa Itaguaí”.