Tiroteio termina com dois criminosos mortos Foto: Marcelo Tavares

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 06:48

Itaboraí - Na noite do último domingo, dia 13 de dezembro, dois homens acabaram levando a pior e morreram num confronto com a Polícia Militar no bairro de Itambi, no município de Itaboraí.

Militares do 35º Batalhão da Polícia Militar receberam um denúncia de que os meliantes estavam fazendo um arrastão na BR-493 (Itaboraí sentido Guapimirim e Magé).

Os militares foram recebidos a tiros pela quadrilha e houve troca de tiros. Dois homens foram atingidos e morreram e com eles foram encontrados muitas drogas, e uma pistola calibre 9 milímetros.

Os outros membros da quadrilha conseguiram fugir.